Pourquoi les Romands épargnent moins que les Alémaniques

Une idée souvent entendue veut que la langue que l’on parle influence notre vision du monde. Par exemple les esquimaux ayant cinquante manières de désigner la neige en ont, dit-on, une perception particulière, ou encore les Russes, ayant deux mots pour deux sortes de bleu, ne connaissent pas le bleu, mais perçoivent deux couleurs différentes, pas deux nuances de bleu. Mais qu’en est-il de l’influence de la langue que nous parlons sur nos comportements économiques ?

L’économiste américain Keith Chen a publié dans l’American Economic Review une étude sur l’influence de l’expression linguistique du futur sur les comportements économiques des ménages. Cette étude porte notamment sur la Suisse, sur les différences entre locuteurs du français et de l’allemand et leur relation à l’épargne.

Selon que la langue parlée comporte une marque grammaticale obligatoire du futur ou pas, les individus n’auraient de fait pas la même vision du futur. En allemand on peut très bien dire au présent que demain il pleut « Morgen es regnet », mais en français la marque du futur est plutôt de mise : « Il pleuvra » ou « Demain il va pleuvoir ».

Le fait qu’on marque le futur en français le rend plus distant, clairement distinct du présent. Le fait qu’on ne doive pas le marquer en allemand rend en un certain sens le futur contemporain du présent. D’après Chen, cela influence directement nos comportements d’épargnants.

Les locuteurs de l’allemand ont une conception plus prégnante du futur et épargnent davantage. Les locuteurs du français, mettant le futur à distance dans leur langue, sont de moins bons épargnants, car ils le perçoivent plus lointains, plus détachés d’eux-mêmes à l’instant présent. Cela peut s’observer à l’intérieur d’un même pays, comme en Suisse. Et de fait les Suisses romands épargnent 39% moins, selon l’étude de Chen, que les Suisses alémaniques. (TDG)