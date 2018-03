Personne ne gagne une guerre commerciale

Isolée, la décision de l’Administration américaine d’imposer des tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium ne devrait avoir qu’un impact limité sur la croissance et l’inflation aux États-Unis. Après tout, celles-ci représentent moins de 2% des importations de biens. Le risque principal serait une escalade de la guerre commerciale où chaque pays affecté userait de mesures de représailles. Un tel scénario accompagné d’une baisse des marchés pourrait coûter jusqu’à 0.3 point de pourcentage de croissance mondiale.

L’imposition de droits de douanes n’est pas propre à l’Administration actuelle. Souvent de nature politique plutôt qu’économique, elle a cependant rarement apporté les bénéfices escomptés. En effet, le déficit commercial est avant tout le reflet de facteurs macroéconomiques et de politiques publiques qui définissent des décisions de consommation et d’investissement. Avec un taux d’épargne de seulement 3%, les États-Unis doivent importer une part importante de leur consommation. La corrélation entre la réduction du déficit commercial et l’emploi est d’ailleurs quasiment nulle. Une hausse des droits de douane générera sûrement une hausse des prix et une hausse des profits pour les aciéries, mais l’effet direct sur l’emploi est indécis et ne devrait pas beaucoup changer du fait de l’automatisation.

En 2002, la hausse des prix consécutive à la mise en œuvre de droits de douane de 30% sur les importations d’acier en provenance de Chine avait par contre placé les entreprises manufacturières américaines dans une situation de désavantage vis-à-vis de leurs compétiteurs étrangers. La décision avait coûté près de 200'000 emplois indirects dans l’année qui suivit. (TDG)