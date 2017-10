Parer à toutes les éventualités

Comment faire face aux changements, prévus comme imprévus? Le 3e pilier s’avère souvent la solution idéale pour préparer l’avenir à maints égards. Fonder une famille, acquérir la propriété du logement ou prévoir déjà la retraite: la prévoyance ne concerne pas uniquement la sécurité financière pour les vieux jours.

Le pilier 3a constitue ainsi une variante judicieuse d’épargne pour accéder à la propriété. Il permet parallèlement des économies d’impôts. Chaque montant versé pour la prévoyance privée peut en effet être déduit du revenu imposable. Il ne s'agit pas obligatoirement du montant maximal de 6’768 francs par an. Même les petits montants s'additionnent au cours des années, d'autant que la rémunération est plus intéressante qu'avec un compte épargne normal. Investir dans des fonds de prévoyance offre, de plus, la possibilité de profiter des opportunités de rendement offertes par les marchés financiers.

Nombreux sont ceux aussi qui rêvent d'être indépendants sur le plan professionnel. Une solution de prévoyance réfléchie permet de poursuivre son objectif de devenir un jour son propre patron étape par étape. Pour fonder une entreprise, il faut un certain capital de départ. L'avoir du pilier 3a peut être utilisé pour démarrer une activité professionnelle indépendante.

Et, enfin, le départ à la retraite signifie, pour beaucoup, ne plus travailler, profiter de la vie et rattraper ce que, pendant des années, on n'avait plus le temps de faire. Les seuls capitaux de prévoyance provenant de l'AVS et de la caisse de retraite ne garantissent pas forcément une bonne situation financière, car les prestations légales ne couvrent que 60% du dernier revenu environ. Une bonne prévoyance vieillesse privée permet par exemple de partir en retraite anticipée. Plus les décisions importantes sur la prévoyance personnelle sont prises tôt, plus la retraite se passe sans soucis financiers.

