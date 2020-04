Offrons un avenir à notre planète

Genève, 20 avril

Je le confesse, l’écologie me touchait, mais de loin; je faisais un peu de tri, je voyageais peu et je savourais la nature comme beaucoup. Tout ceci, c’était avant cette crise qui nous met directement face à nos responsabilités et à notre devoir. Que dire devant tant d’évidences: l’Himalaya réapparaît et émeut les Indiens, la nature flamboie, l’air devient respirable là où le ciel bleu n’était qu’une chimère.

Bien entendu, l’économie doit reprendre, ce confinement appauvrit ceux qui étaient déjà en situation précaire, et le monde ne peut fonctionner sans dynamique marchande.

Mais le devoir de nos politiques n’est-il pas d’initier de nouvelles réflexions? J’ai une telle colère contre l’immobilisme des gens de pouvoir qui laissent aux idéalistes, aux écologistes de gauche et aux bobos de droite, la douce satisfaction d’avoir l’illusion qu’ils peuvent changer les choses, alors que c’est à eux d’agir. Pourtant nous sommes à deux pas de pouvoir offrir un tournant à notre planète, mais cela implique de prendre des risques, de coordonner nos actions au niveau mondial, pour permettre à chaque nation de devenir autonome dans sa production.

Au lieu d’uniformiser chaque pays, rendons-leur leur identité propre, offrons-nous des voyages moins fréquents mais dont la saveur serait unique, tant nous aurions le temps de les préparer et de nous en réjouir! Consommons moins, donc produisons moins, mettant ce bénéfice au profit de notre système de santé qui coûtera toujours plus cher et qu’il faudra bien pérenniser, car personne ne voudra sacrifier des années de vie. Gagnons du temps pour choyer nos familles, apprenons à être créatifs et autonomes au lieu d’acheter sans effort.

Soyons authentiques, enlevons le masque de la cosmétique, enseignons l’artisanat à l’école, ruralisons nos villes pour y produire des fruits et légumes. Donnons au temps la valeur que nous donnons à l’argent.

À continuer ainsi, ce chapitre se répétera, car la propagation des virus n’est que le reflet de celui de notre mondialisation. Que ce confinement serve à écrire un nouveau tome dans les livres d’histoire, afin que nous n’ayons pas à rougir de notre passivité et de notre manque d’imagination. Osons notre révolution!

Oriane de Saussure