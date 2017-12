Meilleurs voeux et un peu d'inflation pour 2018

J'ai grandi durant l'ère inflationniste des années 70 et 80 et une large partie de l'enseignement économique que j'ai reçu était fondé sur le besoin de combattre autant que faire ce peut la résurgence de la «bête immonde», j'ai nommé l'inflation.

Au-delà de me rappeler que je ne suis plus de première jeunesse, ce souvenir n'est pas anodin au regard de l'expérience actuelle. Si l'on songe à la difficulté pour l'économie mondiale d'afficher des données d'inflation qui soient conformes à l'objectif fixé par les banquiers centraux (autour de 2%) et/ou aux craintes de déflation, on ne peut que souhaiter que 2018 nous apporte enfin cette hausse de l'inflation qui fait tant défaut. Certes, il ne faudrait pas que le mouvement soit trop marqué, mais il n'y a quasiment aucune chance que cela se produise. En revanche, une convergence de la hausse des prix vers la marque des 2.0%-2.5% serait la bienvenue.

Elle permettrait de mettre derrière nous cette longue période des politiques monétaires non conventionnelles, conséquence de la crise financière de 2008. Elle donnerait de la marge de manoeuvre aux grands argentiers pour justifier leur décision de s'installer dans une phase «plus normale» dans la gestion de la politique monétaire. Elle induirait une normalisation des taux d'intérêt et autres rendements obligataires, que nous appelons tous de nos vœux. Enfin, elle pourrait freiner l'expansion des multiples sur les indices boursiers, puisque ceux-ci bénéficient de l'absence d'alternative de placement «sérieuse» aux actions dans un monde de taux nuls voire négatifs. Ce dernier point n'est pas insignifiant, au moment où d'aucuns craignent la constitution d'une bulle sur les marchés boursiers. Les banquiers centraux et les grands organismes financiers internationaux ne sont d'ailleurs pas les derniers à s'en inquiéter.

En formulant nos meilleurs voeux pour 2018, une accélération de la hausse des prix nous semble un souhait que l'on peut formuler pour l'économie mondiale. Elle serait la meilleure garante que nous avons définitivement mis dernière nous la gestion de la grande récession de la fin des années 2000, une perspective que nous attendons depuis de nombreuses années.

