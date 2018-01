Mark, un ami qui vous veut du «bien»

La famille et les amis d’abord! C’est la bonne résolution pour 2018 prise par Mark Zuckerberg, cofondateur et PDG de Facebook, le 11 janvier dernier (voir ci-dessous). Soucieux du bien-être de ses 2 milliards d’utilisateurs, le réseau social entend privilégier les interactions entre les individus sur la consommation passive de contenus.

Avec cette mise à jour de l’algorithme du fil d’actualité, l’une des plus importantes de ces dernières années, Facebook va donc donner la priorité aux vidéos, photos et messages échangés avec nos proches plutôt qu’aux contenus émanant de pages de marques, de médias ou d’artistes. Désormais, les clichés du chat de votre tonton l’emporteront sur le nouveau clip de Taylor Swift ou les dernières nouvelles de la Tribune de Genève.

Pour qu’une publication dite «passive», pour reprendre les termes de Facebook, puisse rivaliser avec votre dernier selfie, il faudra qu’elle génère davantage de réactions, commentaires et partages. Bref, qu’elle suscite une discussion digne de ce nom entre vos amis et vous. Bien entendu, le bonheur des internautes n’est pas l’unique motivation de Mark Zuckerberg. En modifiant ainsi l’affichage du fil d’actualité, le patron californien entend également se débarrasser des «fake news».

La nouvelle a été fraîchement accueillie, notamment par les marques et les médias, qui verront ainsi la portée et l’engagement de leurs publications chuter. Sans parler des publicités, qui seront reléguées en queue de peloton (à moins sans doute d’y mettre le prix). Mais au-delà de toute considération financière, c’est la question de la diversité d’opinions qui se pose à l’heure où, justement, les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l’accès à l’information. Avec cette refonte du fil d’actualité centré sur les proches, des personnes avec qui nous sommes par nature enclins à partager les mêmes idées, Facebook ne risque-t-il pas de conforter ses utilisateurs dans leurs opinions, leurs idéologies? Quant aux «fake news», il est un peu naïf de croire qu’elles disparaîtront comme par magie. Au contraire, elles continueront de se propager aussi longtemps qu’un ami ou un parent les commentera ou les partagera. D’autant que l’internaute donne souvent plus de crédit à la recommandation d’un proche qu’à celle d’un média ou d’une marque.

Que faire?

Si cette mise à jour, qui sera déployée au cours des prochains jours, ne vous emballe guère, il vous reste toujours deux solutions pour accéder en priorité aux publications de vos pages préférées: le discret «Fil Explorer», lancé l’automne dernier, ou l’option «Qui voir en premier», qui se trouve dans les préférences du fil d’actualité. Toutes deux sont accessibles via les paramètres de votre profil Facebook. (TDG)