Macron, l’ivresse du pouvoir et la force

Tous les commentateurs l’affirment: jamais un remaniement ministériel n’a suffi à remettre en selle un président affaibli. Non pas que la composition du gouvernement soit d’une importance secondaire, mais simplement, en France, l’autorité de l’État s’incarne en un homme, et quand cette autorité est atteinte, seul lui peut la restaurer. Or, depuis quelques mois – à vrai dire depuis le début de l’été –, Emmanuel Macron paie le prix d’un isolement et d’un autoritarisme dans lesquels le succès l’avait insensiblement poussé. Il s’agirait de la fameuse hubris, mot très à la mode actuellement qui désigne le péché d’orgueil et les égarements auxquels le sentiment de toute-puissance peut conduire. Il y a sans doute une part d’hubris chez Emmanuel Macron, mais la réalité se résume plus brutalement: en politique, rien n’est pire que la faiblesse, et comme Emmanuel Macron est affaibli, on lui reproche aujourd’hui ce qui faisait sa force hier.

A lire: Un remaniement profond, mais sans profonds changements

Cela signifie-t-il pour autant que la capacité de réforme du président français et de son gouvernement est réduite à néant? On n’en est pas là, le vote de la loi Pacte, la semaine dernière, qui vise à une dynamisation des entreprises en France, en témoigne. Mais en mai prochain, les élections européennes représenteront un cap décisif: si la République en marche! recule, si le parti d’Emmanuel Macron arrive derrière un parti d’opposition, l’efficacité gouvernementale pourrait être anéantie sur la deuxième partie du quinquennat.

«En politique, rien n’est pire que la faiblesse. On reproche à Macron ce qui faisait sa force hier»

C’est cela l’enjeu du remaniement: donner le message d’une équipe reconstituée autour du président. C’est cela l’enjeu de cette étrange allocution diffusée mardi soir à 20 h sur toutes les chaînes d’information françaises. On découvrait un Emmanuel Macron lisant son discours sur des feuilles couvertes de corrections manuscrites à l’encre bleue, comme s’il passait humblement son oral devant le peuple français. Le message officiel était: j’ai confiance, nous continuerons, nous ne dévierons pas. Mais tout son être disait: «J’ai besoin de vous.» En dépassant l’hubris, va-t-il retrouver sa force? (TDG)