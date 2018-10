Liberté d’expression: le poids des mots

Pouvons-nous tout dire, au nom de la liberté d’opinion et d’information, au nom de la liberté de la presse? Ce serait si simple de répondre oui à la question, sans s’interroger davantage. Ces libertés sont des droits qui sont garantis par notre Constitution fédérale. Mais ils ne sont pas les seuls; tout aussi importants sont le droit à l’égalité et à la non-discrimination, le droit au respect de la vie privée et, premier des droits énumérés par la Constitution, le droit au respect de la dignité humaine.

C’est donc avec tout cela qu’il faut composer dans l’exercice de nos droits. Cela ne va pas sans tensions. Les tribunaux eux-mêmes doivent arbitrer parfois et décider lequel de ces droits primera sur les autres à l’heure de certaines décisions. Dans le domaine qui me touche particulièrement, celui de la lutte contre le racisme, on peut constater par exemple que les décisions du Tribunal fédéral, comme celles de la Cour européenne des droits de l’homme, tranchent en général en faveur de la liberté d’expression lorsqu’il y a hésitation au sujet de l’aspect pénal en matière de discrimination raciale et d’appel à la haine.

Contrairement à ce que l’on prétend souvent, nous sommes loin d’être entrés dans l’ère de la bien-pensance et de la censure. Preuve en est ce que l’on peut lire tous les jours sur les réseaux sociaux, sur les blogs et les avis de lecteurs qui paraissent sur internet. On peut traiter quelqu’un de «cochon d’étranger» sans risquer de condamnation pénale, insister lourdement sur la couleur de peau d’un groupe de personnes sans pourtant violer l’article 261 bis. Dans un cas comme dans l’autre, les propos sont clairement xénophobes, mais ils ne sont pas racistes au sens pénal. Ainsi ont tranché les tribunaux.

Cette liberté d’expression qui tolère des propos de cette nature indique qu’il appartient à chacun de faire un choix responsable des mots et des images utilisés pour exprimer sa pensée. Ce qui est valable pour les personnes individuelles l’est encore davantage pour les médias. La déclaration des droits et devoirs du/de la journaliste implique l’obligation de respecter la dignité humaine, et notamment d’éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe ou à l’orientation de ses mœurs sexuelles… qui aurait un caractère discriminatoire. Cela ne signifie pas que l’on ne puisse jamais faire référence à ces éléments mais qu’il faut le faire lorsque c’est justifié par le contexte, et en veillant à éviter toute généralisation qui dévalorise tout un groupe de population.

Ce sont parfois les titres et les illustrations qui produisent cet effet alors que le texte évitait les amalgames. La tâche des journalistes est loin d’être facile. Elle est sans doute plus complexe aujourd’hui, dans la mesure où leurs articles reçoivent davantage d’écho à travers internet et les médias sociaux. Cela oblige à mesurer le poids des mots. Pas pour des raisons légales mais par respect de la dignité humaine, le premier de nos droits fondamentaux. (TDG)