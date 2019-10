Les régularisations doivent se poursuivre

Un processus politique extraordinaire et très étonnant a eu lieu à Genève au cours des deux dernières années, de janvier 2017 à décembre 2018. Extraordinaire au sens où, pour une fois, il impliquait d’améliorer, et non pas de déprécier, le sort de certains migrants (terme si souvent décrié). Et étonnant parce qu’il a réussi à traiter équitablement et humainement tout une classe de personnes qui – certaines depuis quinze ans – avaient l’habitude d’être sans droits et n’attendaient rien de mieux pour l’avenir.

Il s’agit de l’Opération Papyrus qui, dans le cadre des lois et ordonnances existantes, a régularisé des milliers de «sans-papiers», c’est-à-dire leur a octroyé un permis de séjour. Qui sont ces «sans-papiers»? Les personnes sans statut légal sont peut-être 100 000 en Suisse, et 9000 ou 10 000 à Genève. Ce sont des gens normaux travaillant ici, mais qui ne disposent d’aucun permis de séjour. Jusqu’à Papyrus, ils étaient tous des habitants de seconde zone, vivant dans l’angoisse d’une découverte, d’une arrestation ou d’une expulsion. Pourtant, ils contribuent autant à notre société et à notre économie que tous les autres habitants.

La Suisse officielle n’a jusqu’à récemment même pas admis leur existence. Le Conseil d’État à Zurich, où les sans-papiers sont peut-être 10 000 ou 15 000, maintient que, chez eux, il n’y en a pas. Comme les trois singes, il ne veut ni voir, ni entendre, ni admettre. Cette hypocrisie a enfin commencé à vaciller à Genève, grâce aux ONG qui ont travaillé pendant des années dans l’ombre et grâce également aux gouvernements fédéral et genevois, qui ont approuvé l’Opération Papyrus.

Le cœur du dispositif est simple: il s’agit de rendre les critères pour l’octroi d’un permis – déjà impliqués par la législation – clairs et prévisibles. En l’occurrence, il s’agit pour l’essentiel de dix ans de résidence continue et de l’indépendance financière. L’innovation, et le progrès par rapport à la situation aléatoire d’auparavant, est qu’une personne peut savoir à l’avance si un permis va lui être octroyé – ce qui, à la base, devrait couler de source dans un État de droit.

Papyrus était cependant limité dans le temps, son but étant de servir de test. L’environnement politique qui en accueillera les résultats est tout sauf tendre envers les migrants. Il est donc d’autant plus important d’assurer la continuité des régularisations. Pour ne pas retourner à une situation d’hypocrisie risible et condamnable d’une part. Et pour reconnaître, d’autre part, la valeur et les droits de toute une partie de notre communauté.