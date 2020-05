Les leçons d'une épidémie

Genève, 4 mai La quasi-disparition de toute opposition dans l’épidémie politique et médiatique (plus que médicale) que nous subissons laisse craindre que le même scénario se reproduise lors des prochaines épidémies saisonnières. C’est pourquoi il me semble nécessaire et urgent de poser quelques jalons et d’énoncer quelques principes pour éviter le retour d’un tel délire sans précédent dans l’Histoire.

Le Conseil fédéral ne devra plus jamais être investi de pouvoirs dictatoriaux pour une épidémie annuelle. Dans la tradition démocratique helvétique, le parlement devra étroitement surveiller son activité et limiter ses prérogatives, de manière à éviter que certains politiciens soient saisis d’une ivresse de pouvoir et, dans une dérive autoritaire, en viennent à attenter aux libertés démocratiques et à décider souverainement des plus petits détails.

Dans la ligne des traditions helvétiques, priorité doit être donnée au fédéralisme contre le centralisme, une large autonomie doit être laissée aux cantons. Le gouvernement central ne devra intervenir que pour abroger les décisions cantonales manifestement disproportionnées et antidémocratiques comme l’emprisonnement des retraités à Uri, ou antidémocratiques et scientifiquement absurdes comme le confinement de l’ensemble de la population saine.

Il faut empêcher à tout prix que l’épidémie actuelle ne serve de prétexte à l’imposition de pratiques totalitaires «à la chinoise» comme le traçage numérique individuel ou la vaccination obligatoire.

Si nous voulons éviter la reproduction, lors de chacune des prochaines épidémies saisonnières, du cauchemar que nous avons vécu, si nous voulons éviter que notre existence ne devienne une suite sans fin de périodes d’enfermement et de délire sécuritaire, nous devons réapprendre à vivre avec le risque, comme nous le faisions jusqu’en 2019. La santé est affaire de responsabilité personnelle et non étatique.

Les «projections» et «modèles» pseudo-scientifiques utilisés par certains virologues haut placés se sont révélés faux. Ces irresponsables ont affolé les gouvernements, les conduisant à prendre des décisions disproportionnées. Les universités et instituts sanitaires devront apporter à leurs méthodes les correctifs nécessaires.

Gaspard Grass, Professeur, historien