Les fossoyeurs de la neutralité

En 1814 et 1815, les Congrès de Vienne et de Paris, chargés de rétablir la paix en Europe à la suite des guerres napoléoniennes, ont fait entrer la neutralité suisse dans le droit international et reconnu que la neutralité de la Suisse était dans l’intérêt de l’Europe entière. La Déclaration de Vienne sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 mars 1815, et le Traité de Paris du 20 novembre 1815 garantissaient la neutralité perpétuelle de la Suisse; les États signataires de ces traités ont reconnu «que la neutralité et l’inviolabilité de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l’Europe entière» («The Consolidated Treaty Series», New York, Oceana Publications, vol. 64, pp. 5-12; vol. 65, pp. 299-300).

En août 1914 comme en septembre 1939, le Conseil fédéral a proclamé la neutralité de la Suisse et demandé aux États belligérants de la respecter. L’armée suisse a été chargée de veiller au respect de la neutralité du pays.

Or, qu’est-ce que la neutralité, si ce n’est un régime de droit international? Il s’est agi longtemps d’un régime de droit coutumier, fondé sur une pratique régulière et uniforme des États européens. Ce régime a été codifié par la Seconde Conférence internationale de la paix, réunie à La Haye en 1907. La Conférence adopta en effet la Convention de La Haye concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, du 18 octobre 1907, à la rédaction de laquelle la Suisse avait activement contribué. La clé de voûte de ce régime est l’article 1er qui proclame: «Le territoire des puissances neutres est inviolable.»

Or, en proclamant la primauté du droit national sur le droit international, l’initiative qui est soumise au peuple et aux cantons le 25 novembre vide le droit de la neutralité de ce qui fait sa force, à savoir sa nature obligatoire. En effet, si la Suisse affirme que son droit national prime le droit international, elle ne pourra pas contester aux autres États le droit de suivre son exemple. Demain, les États-Unis, la Russie, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou la Chine pourront nous dire que leur droit national ne fait aucune place à la neutralité. Ils pourront le faire d’autant plus facilement que l’ordre international qui prévaut depuis 1945 est régi par la Charte des Nations Unies, qui est fondée sur le concept de sécurité collective, soit l’action commune de la communauté internationale contre l’État agresseur, ce qui est l’exact opposé de la neutralité. C’est en quelque sorte par une dérogation à ce régime que la Suède, l’Autriche, la Finlande et la Suisse ont été admises au sein des Nations Unies sans devoir renoncer à leur neutralité.

Quant à la disposition du projet d’article 56 a) qui dispose que «les règles impératives du droit international sont réservées», elle est inopérante, dès lors que ces règles impératives ne sont pas définies. En effet, si la Suisse revendique le droit de définir unilatéralement ce qu’elle entend par «règles impératives du droit international», elle ne peut pas contester aux autres États le droit d’en faire autant. Les États-Unis, la Russie, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou la Chine pourront nous dire que si la Suisse considère le droit de la neutralité comme faisant partie des «règles impératives du droit international», eux n’y attachent pas la même importance, puisqu’ils reconnaissent la primauté de la Charte des Nations Unies qui ne fait aucune place au droit de la neutralité. L’article 103 de la Charte prévoit en effet que ses dispositions l’emportent sur celles de tout autre traité.

Si le 25 novembre, le peuple et les cantons acceptent l’initiative qui leur est soumise, ils videront le droit de la neutralité de sa force obligatoire et saperont ce qu’ils ont reconnu depuis des siècles comme l’un des piliers de leur sécurité. C’est ce qui s’appelle se tirer une balle dans le pied. (TDG)