Les extrêmes en proie aux luttes intestines

A l’extrême gauche, la liste est étoffée, comme pour certifier que l’on y croit encore. Dans la course au Grand Conseil genevois, Ensemble à Gauche présente 66 candidats – les partis avaient jusqu’à lundi pour déposer leurs listes. Un nombre qui risque toutefois de ne pas faire le poids face aux luttes intestines grandissantes qu’affronte la gauche de la gauche.

Dans la course au Grand Conseil genevois, les tensions sont vives des deux côtés de l’échiquier

Si elle était parvenue à revenir sur le devant de la scène en 2013 après huit ans d’absence, c’est parce qu’elle avait présenté une liste unifiée qui lui avait permis de franchir de justesse le quorum – 7% des voix sont nécessaires pour intégrer le parlement. Depuis, la coalition a volé en éclats. Certaines querelles se règlent jusque devant les tribunaux. Magali Orsini et Pierre Gauthier feront ainsi cavalier seul et l’entrée en lice de leur Liste pour Genève pourrait être fatale à Ensemble à Gauche.

Elle ne serait pas la seule coupable: au sein même de SolidaritéS, les tensions éclatent. Un «sexisme structurel» est dénoncé – ce qui est peu confortable lorsque l’on se prétend exemplaire en la matière. En outre, une enquête interne, à la suite de l’arrêt maladie de Maria Pérez, vise à faire la lumière sur des dysfonctionnements. En cause, notamment, le comportement de son secrétaire général, Pablo Cruchon, accusé de «pétages de plombs». Il a annoncé in extremis son retrait de la course au Conseil d’État, non sans en avoir accusé frontalement les médias ayant dévoilé l’affaire. L’attaque sonne surtout comme un aveu de faiblesse, ce qui n’est jamais bon à deux mois des élections.

Et de l’autre côté de l’échiquier? Les tensions sont tout aussi vives. Éric Stauffer, qui montre les muscles depuis qu’il a lancé son nouveau parti Genève en marche (GeM), a pris l’habitude de se déplacer en tracteur à travers la ville – difficile de ne pas y voir l’expression de sa volonté revancharde d’écraser le MCG, ce parti auquel il a donné naissance et qui a fini par lui tourner le dos, après être devenu la deuxième force politique du canton.

Si le quorum n’est pas gagné pour GeM malgré les poids lourds débauchés au canal historique, il parviendra quoi qu’il en soit à fragiliser ses frères d’hier. Avec sa capacité à polariser le débat politique, Stauffer a montré qui était le chef en empoignant de nouvelles thématiques – les primes maladie notamment – laissant les frontaliers au MCG, comme on laisse les miettes aux plus faibles. Celui-ci a bien tenté de crier au scandale du politiquement correct lorsqu’il lui a été interdit de placarder des slogans assimilant les frontaliers à de la vermine sur les transports publics. Mais peut-être sa voix a-t-elle été masquée par un tracteur pétaradant qui passait par Genève.

(TDG)