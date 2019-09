Les dix principes d’un nouveau mouvement

Réchauffement climatique accéléré, effondrement de la biodiversité, consommation effrénée des ressources naturelles et humaines, inquiétude croissante de la jeunesse, tensions internationales préoccupantes, inégalités sociales qui explosent, surendettement public et privé et accumulation de montagnes d’argent improductif, dont les banques ne veulent même plus.

Planète bleue, le mouvement que je souhaite représenter à cette élection nationale, veut se consacrer à l’essentiel. Il souhaite notamment favoriser la transition vers une économie mieux maîtrisée, moins axée sur l’hyperconsommation et la croissance à tout prix, et promouvoir une agriculture, une industrie et des services plus locaux et moins gourmands en ressources et en importations polluantes, en concertation avec les entrepreneurs et les paysans. C’est avec eux, et non contre eux, qu’il faut trouver des solutions. Nous sommes convaincus que la Suisse, et Genève en particulier, a tous les atouts pour mener ce combat.

Planète bleue souhaite également mieux répartir les richesses et améliorer les conditions de production dans les pays du Sud, ne serait-ce que pour limiter les causes des migrations, qui sont toujours sources de tensions dans les pays d’accueil.

Enfin, Planète bleue milite également en faveur d’un Conseil fédéral et d’une Europe qui gouvernent au lieu de gérer, et qui soient beaucoup plus actifs, non seulement en matière de préservation de la nature, mais aussi en matière de sécurité, de santé et de protection de la population, et qui soient porteurs d’initiatives en faveur d’une meilleure prise en considération du droit et de la justice en Suisse aussi bien qu’à l’étranger.

Le programme tient en 10 principes: 1) Maîtriser une croissance devenue folle et favoriser la transition vers une économie douce (aéroport, transports, gaspillages et déchets); 2) Préserver le climat et la biodiversité; 3) Respecter les animaux et manger plus sain; 4) Aider les migrants mais pas les migrations (tous les êtres humains en détresse doivent être aidés, mais la migration en tant que résultat de l’exploitation de la misère, du pillage et de la mauvaise gouvernance doit être combattue); 5) Taxer les transactions financières et les robots plutôt que le travail; 6) Assurer une santé abordable et équitable pour tous; 7) Défendre une Suisse démocratique dans une Europe indépendante et souveraine; 8) Soutenir un Conseil fédéral qui décide et un parlement qui légifère en toute indépendance; 9) Conserver une société équilibrée, fière de ses racines et confiante dans l’avenir; 10) Considérer la nature, l’air, l’eau et le patrimoine culturel comme des biens communs inaliénables.

Quant à la méthode, elle se veut simple: un budget limité; une démarche en accord avec les buts affichés: pas de lobbies, pas de dépenses extravagantes, marche à pied! Avec, à la clé, une bonne chance d’être élu en partant groupé avec la coalition du centre. À bientôt!