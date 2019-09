Les 170 ans d’une idée révolutionnaire

La Maison de retraite du Petit-Saconnex (www.mrps.ch) a célébré, le 17 septembre, ses 170 ans d’existence. Pour les résidents, leurs familles, mais aussi pour les 300 collaboratrices et collaborateurs occupés à la qualité des soins et au bon fonctionnement de l’établissement qui comprend 220 chambres EMS et 222 appartements en résidence, cette journée a été l’occasion de prendre la mesure du chemin parcouru. Il trouve ses origines dans une idée révolutionnaire pour l’époque et dans la volonté incarnée par un homme d’État qui a marqué l’histoire de Genève: James Fazy.

La «Maison d’asile pour les vieillards», qui prendra le nom de Maison de retraite du Petit-Saconnex en 1935, est en effet née en 1849 à l’initiative de James Fazy, alors vice-président du Conseil d’État. Dans un manifeste intitulé «Réflexions d’un vieux Genevois sur les deux établissements proposés par le Conseil d’État d’un nouvel Hôpital cantonal et d’une Maison d’asile pour les vieillards», James Fazy décrit la responsabilité collective envers les aînés.

La future Maison de retraite du Petit-Saconnex présente une spécificité historique: elle est la première maison de retraite créée par une loi cantonale à cette époque. Le projet est présenté au Grand Conseil le 26 mai 1849. James Fazy le défend avec des mots de tribun. Il décrit la misère des vieillards indigents relégués par l’assistance publique ou privée dans des taudis soit en ville, soit à la campagne. Sa force de conviction l’emporte. Autre suggestion de James Fazy aux députés: la création d’une «Société d’assistance mutuelle» qui doit permettre à tout citoyen genevois, par de modestes contributions, d’assurer la sécurité de ses vieux jours.

Une idée d’avant-garde quand l’on sait que la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (AVS) sera adoptée en régime transitoire en 1946 et confirmée en votation populaire en 1947, soit près d’un siècle plus tard. En date du 27 juin 1849, le Conseil d’État de la République et Canton de Genève officialise la loi sur l’établissement d’une «Maison d’asile pour les vieillards». Les travaux démarreront à la fin de juillet 1852 grâce à un emprunt de 200 000 francs souscrit pour l’acquisition du terrain, la petite campagne de feu le baron de Grenus située dans la commune du Petit-Saconnex.

Aujourd’hui, la Maison de retraite du Petit-Saconnex, deuxième EMS en taille du canton, dispose toujours d’un espace de verdure privilégié, aux arbres centenaires, dont profitent le voisinage et les écoles proches. La qualité de vie qui caractérise la Maison de retraite du Petit-Saconnex continue de puiser dans cette idée ô combien contemporaine: offrir une vieillesse en établissement conforme à la dignité des personnes tout en veillant au bon fonctionnement de l’institution à tout point de vue. Le bâtiment Les Azalées, entièrement rénové et inauguré le 17 septembre, a également fait l’objet d’une journée portes ouvertes.

Ce fut l’occasion de souligner que la Maison de retraite du Petit-Saconnex, voulue en 1849 par James Fazy, a su préserver l’esprit bienveillant et la volonté d’entreprendre qui caractérisaient son génial initiateur.