Le pari de la BNS: un horizon infini

Dans le sillage des récentes nouvelles sur les résultats de la BNS en 2017, on a tendance à oublier qu’une banque centrale n’est pas une banque comme les autres, et que sa mission première ne consiste pas à faire du profit. Cet oubli est fréquent en Suisse parce que la BNS est formellement une société anonyme cotée – pour un petit volant liquide – en Bourse. Les 54 milliards de bénéfice annoncés pour 2017 ont fait saliver les porteurs privés des actions en propulsant le cours à près de 6000 fr. en début de l’année. En dernière analyse, seuls les cantons récupèrent une petite partie du pactole – il est question de 3 milliards, soit moins de 6% du total du résultat comptable.

En effet, les bénéfices de la BNS, surtout depuis le début de la dernière envolée du franc suisse en 2007, sont un effet collatéral de l’expansion des réserves de change découlant d’une volonté de stabiliser le franc. Entre 2006 et la fin de 2017, le bilan de la BNS est passé de 112 à 843 milliards, soit une multiplication par un facteur de plus de sept. En une seule année, 2017, le bilan a augmenté de presque 100 milliards qui sont allés augmenter les placements en devises. Parallèlement, l’appréciation du total de ces positions en devises lui permet de dégager les bénéfices (comptables) que l’on sait.

Plus le cours du dollar et de l’euro exprimés en franc suisse augmente, plus le bénéfice de la BNS augmente et plus les exportateurs suisses se frottent les mains. Tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes.

L’affirmer, c’est penser que les achats de devises qu’effectue la BNS n’influencent pas le cours de change qui sert ensuite aussi à valoriser ses réserves de devises. Aussi petite que soit la BNS en comparaison de la Banque centrale européenne ou de la Réserve fédérale (leurs bilans cumulés font plus de 10 fois celui de la BNS), il est peu vraisemblable que ses ventes de francs restent sans effet sur les cours. En d’autres termes, si la BNS n’était pas intervenue, son résultat comptable aurait pu être tout aussi bien négatif, alors que les exportateurs auraient souffert en même temps.

La BNS aurait-elle trouvé la martingale de l’éternel succès consistant à acheter sans fin des devises et générer des bénéfices, les mettre en réserves dans ses comptes et doper les exportations?

Si aujourd’hui, à court terme, la politique de la BNS porte ses fruits, la question des risques à moyen terme liés au gonflement du bilan est posée. La BNS répond aujourd’hui aux exigences du court terme parce qu’elle part de l’idée qu’il n’y a aucune limite – ni interne ni externe – à l’augmentation de son bilan et elle pourra toujours se procurer des devises sans limites pour contenir toute envolée du franc. Si cette hypothèse devait être démentie, les exportateurs et les comptes de la BNS passeraient durablement à la caisse.

* Directeur de l'Observatoire de la finance, Genève. www.obsfin.ch