Le «fait religieux» à l’école, un casse-tête

Plusieurs raisons se conjuguent pour expliquer la déperdition de culture religieuse. Tout d’abord, une crise dans l’enseignement, depuis les années 1960, de la culture classique porteuse de références aux mythologies gréco-latines ainsi qu’aux textes bibliques, et une crise de la transmission familiale et paroissiale de la religion avec une baisse de la socialisation religieuse des jeunes, puis l’apparition d’autres religions qui ont relativisé les valeurs historiques.

Nous assistons à une profonde déculturation religieuse

Le résultat est une profonde déculturation religieuse. Depuis 1994, la question de l’enseignement du «fait religieux» occupe les esprits, et cela fait l’objet de discussions au Grand Conseil. Chassé de la nouvelle loi sur l’instruction publique, le thème est aujourd’hui repris par la loi sur la laïcité, qui sort de commission. Reste que l’analphabétisme religieux favorise les peurs, les exclusions, les dérives sectaires, puisque nulle ignorance n’est utile. De ces vingt-cinq années de discussions, de commissions, de groupes de réflexion et de rapports divers, il ressort deux éléments centraux:

1. D’une part, le contexte de laïcité de l’école genevoise: c’est dans ce contexte que la présence des pratiques, des croyances religieuses ainsi que des références historiques et culturelles liées à la religion devront s’inscrire dans l’école publique du canton, et cela dans le but de permettre aux élèves d’interpréter et de comprendre la société dans laquelle ils évoluent. Qu’ils le veuillent ou non, il existe des cathédrales, de la musique sacrée, du gospel, des mosquées, des synagogues, des poèmes, etc. C’est un fait objectif. Ce «fait religieux» interpelle.

2. D’autre part, il n’est pas question d’instaurer un cours spécifique d’enseignement des religions ni donc d’instaurer une nouvelle discipline. Plus modestement, il s’agit de faire prendre conscience d’une constante des sociétés humaines. Cet enseignement sera intégré, via l’étude de textes fondateurs, aux disciplines qui peuvent l’accueillir. On songe à l’histoire, la géographie, le français, le latin, l’art, l’instruction civique, par exemple.

Si tout le monde est d’accord qu’un élève ne devrait pas sortir de l’école obligatoire sans avoir entendu parler des faits religieux, la manière de l’enseigner est plus délicate. En effet, le risque est le prosélytisme. Le sujet est ainsi devenu politique. Il faut donc que ce ne soit pas un agent extérieur mais bien des professeurs de l’école qui assurent ce travail et, de préférence, plusieurs professeurs afin d’éviter toute suspicion. Mais alors puisqu’il n’y aura pas de discipline dévolue à cet enseignement, comment former les enseignants à cette transmission? La question est délicate et rien n’est encore clair à ce sujet, d’où l’éveil de craintes nouvelles. Reste qu’une approche raisonnée des religions comme faits de civilisation est nécessaire car il faut briser le silence prudent que respectent la plupart des enseignants par crainte de déborder sur des domaines explosifs. Et la question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si nous cautionnons une politique de vœux pieux sans grande incidence concrète d’un DIP assoupi dans sa zone de confort, ou si de réels changements sont possibles avec une vraie volonté politique.

(TDG)