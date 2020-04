Le coup de pouce du virus face à l'UE

Demander à un Suisse ce qu’il attend de l’Union européenne dans la crise du coronavirus, c’est un peu comme demander à un calviniste ce qu’il attend du pape en faveur de la paix universelle. Quelle horreur! Bien sûr que nous n’en attendons rien! Ou si peu… Eux c’est eux, nous c’est nous.

Mais voilà qu’avec le coronavirus, cette distinction entre "eux et nous" a subitement disparu. Nous étions tous dans le même bateau, tous frappés de stupeur et démunis face à cet iceberg infinitésimal du Covid-19 qui menaçait de nous couler. Et dans cette angoisse existentielle, pas besoin de forcer l’ironie pour constater que la réponse des États a d’abord été un chacun pour soi général. Le premier mouvement a été l’égoïsme: des convois de matériel sanitaire bloqués, des appels à l’aide italiens ignorés, des frontières qu’on fermait ici ou là et l’Union européenne ne sachant que répondre dans un domaine qui n’était pas de sa compétence.

Faut-il lui en faire grief? Oui, on peut regretter sa lenteur dans l’aide d’urgence. Mais il faut reconnaître que lorsqu’elle a réagi, c’était dans le sens de la solidarité. Il y a plus fondamental. Faut-il regretter, comme de nombreux commentateurs le font, que l’UE n’ait pas assumé un rôle de coordination pour "donner une réponse européenne" au virus? J’en doute. Face à une pandémie impréparée comme celle-ci, qui a touché les pays dans une temporalité et une ampleur différentes, avec un contexte de connaissances scientifiques mal établies et très évolutives, la souplesse des réponses nationales, voire régionales dans les états fédéralistes, était vraisemblablement la plus efficace, même si le mot peut sembler immérité dans certains cas. Après la crise du coronavirus, un débat sur le rôle de l’UE en matière sanitaire sera peut-être nécessaire, mais croire qu’une coordination européenne aurait permis d’être plus rapide et pertinent n’est qu’un acte de foi.

Cela dit, dans le désarroi et le sauve-qui-peut général qui ont marqué la première phase de la crise, certains principes ont tenu bon. Ne le cachons pas: en Suisse, le système hospitalier de plusieurs cantons dépend à 30 ou 50% de la main-d’œuvre frontalière européenne. Sans les médecins, les infirmières ou aides-soignants français, les hôpitaux de Genève ou du Jura s’effondreraient. De même avec le personnel italien au Tessin. Mais à aucun moment, même au plus fort de la crise, l’Italie ou la France n’ont songé à réquisitionner ces forces qui leur manquaient tant. Et malgré le confinement, ils ont continué à pouvoir quotidiennement franchir la frontière. Cela a été pour les cantons concernés un soulagement considérable et c’est tout naturellement qu’ils ont marqué leur gratitude en accueillant plus de 30 patients français pour soulager les hôpitaux du Grand Est ou de Haute-Savoie.

À un tout autre niveau, sur le plan diplomatique, la crise du coronavirus aura été une période très particulière pour la Suisse: bien que non membre de l’UE, elle a d’emblée participé à la cellule de crise européenne et a vu ses relations bilatérales avec ses voisins nettement intensifiées. Quand un virus frappe à la porte, les réalités géographiques s’imposent et la petite Confédération helvétique, par sa position centrale en Europe, est devenue l’espace de la crise un interlocuteur naturel…

Et puis il y a un dernier point qu’on ne peut ignorer quand on parle de la Suisse et de l’Union européenne: les difficiles négociations sur la signature d’un accord-cadre qui durent depuis des années. Pour la Suisse, l’épidémie du coronavirus a présenté une sorte d’avantage collatéral en mettant ce dossier entre parenthèses et en allégeant les pressions européennes qui s’intensifiaient.

Ce n’est bien sûr que partie remise, mais il est difficile de dire si la crise économique qui succédera à celle du coronavirus pourrait avoir une influence sur ce dossier. Trop tôt aussi pour dire si, dans le colossal besoin d’emprunts et de fonds spéciaux que l’UE va devoir mobiliser, la Suisse pourrait trouver un rôle qui lui concilierait quelques bonnes grâces. A priori, c’est improbable, mais qui sait? Les périodes de crise sont très imaginatives…