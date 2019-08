La transparence modèle scandinave

Une «affaire» de plus. Un nouvel élu dont on découvre le financement par une entreprise. La confiance tend à rompre définitivement entre la population et les politiques. Il est urgent d’agir et d’appliquer une grande cure de transparence à tous les échelons politiques: fédéral, cantonal et même municipal.

Il existe déjà un vrai débat sur la transparence du financement des partis politiques au niveau fédéral. Celui-ci n’est pas très avancé. La Suisse reste toujours particulièrement en retard en la matière. L’accès aux comptes de campagne n’est toujours pas garanti, ainsi qu’à la liste des donateurs. Mais l’actualité brûlante et les différentes affaires de financement de personnalités politiques nous montrent un autre problème, beaucoup plus pernicieux et plus difficile à contrôler a priori, le financement direct d’individus.

Ce problème est déjà connu au niveau fédéral avec l’appartenance d’élus à des conseils d’administration. Ça a le mérite de la transparence, mais pas de l’indépendance. Mais connaît-on l’entier des montants que reçoivent ces élus de la part de lobbyistes? Dans les cas de l’actualité genevoise, on souhaiterait savoir quelles autres entreprises financent des élus. Et les élus acceptant ces montants les reçoivent-ils sur un compte d’une association de campagne ou sur leur compte privé? Autant le compte d’une association de campagne pourrait être soumis à une possible vérification des comptes liée à la campagne électorale, autant un compte privé est soumis au secret fiscal et personne n’en saura quoi que ce soit à part l’Administration fiscale.

Par conséquent, il existe une vraie solution à cette opacité latente, les élus doivent présenter leur déclaration fiscale! Celle-ci comprend ainsi l’entier de leurs revenus et fortune. Cela permettra d’avoir connaissance de financements directs par des tiers. Vous me prenez pour un fou? Alors les Suédois, Norvégiens et Finlandais doivent l’être tout autant! Dans ces pays, la population a accès aux déclarations fiscales des élus, comme à celles de toute la population, précisons-le. Toutefois, les médias épluchent très finement celles des élus et le manque de transparence serait perçu comme une faute extrêmement grave.

Nous traversons une grave crise de la démocratie. La négliger serait une erreur. Négliger le besoin de transparence en serait également une. C’est aujourd’hui toute la classe politique qui est touchée et ce sont les partisans du «tous pourris» qui l’emportent. Les politiques, dans lesquels je m’inclus en tant qu’élu, doivent tirer les leçons. Et c’est donc parfaitement normal, lorsqu’on représente des électrices et électeurs, d’être transparent vis-à-vis d’elles et eux.