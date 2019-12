La santé mentale et le soutien psychosocial dans le crises humanitaires

L’énorme impact physique et matériel des conflits, des catastrophes et d’autres situations d’urgence est bien connu. Chaque année, les humanitaires aident des dizaines de millions de personnes à reconstruire leurs maisons, à soigner leurs blessures et à se remettre de maladies. Mais ces crises ont aussi des effets dévastateurs sur la santé mentale et le bien-être psychosocial des personnes touchées. Pourtant, les besoins dans ce domaine restent souvent négligés.

Les personnes en situation d’urgence humanitaires sont exposées à des expériences extrêmement douloureuses, de la perte d’êtres chers, de leur foyer ou de leurs moyens de subsistance à des violations graves de la dignité humaine, telles que les violences sexuelles et sexistes. Souvent, ces expériences traumatisantes se répètent au fil des années, à mesure que les crises se complexifient et se prolongent.

Au moins une personne sur cinq développe des troubles mentaux à la suite de ce qu’elle a vécu pendant un conflit, un chiffre deux fois plus élevé dans d’autres situations d’urgence. Les personnes atteintes de troubles mentaux sont incapables de prendre soin d’elles-mêmes et des autres, ce qui porte atteinte aux liens sociaux et compromet leur capacité de rétablir la paix et de rebâtir les communautés après une crise. Pourtant, si des millions de dollars sont mobilisés afin de soigner les blessés, d’aider les personnes en détresse et de reconstruire les maisons détruites, nous avons trop longtemps ignoré la santé mentale des victimes.

Même quand les conflits ou les catastrophes ont pris fin, les blessures cachées qui en résultent pour les individus, les familles et les communautés s’étendent sur plusieurs générations. Et pourtant, plus de 80% des personnes qui souffrent de troubles mentaux ne reçoivent aucun traitement. La plupart d’entre elles vivent dans des pays à faible revenu, où se produisent également la majorité des crises humanitaires. Dans ces pays, on dénombre moins de deux agents de santé mentale pour 100?000 personnes. Les efforts déployés par les humanitaires jusqu’à présent ne peuvent pallier ce manque.

Cet important déficit ne pourra être comblé qu’en nouant des partenariats et en engageant une action ciblée et concertée pour faire en sorte que la santé mentale et le soutien psychosocial fassent systématiquement partie intégrante des interventions humanitaires.

Selon une enquête récemment menée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge auprès de 162 Sociétés nationales à travers le monde, 96% d’entre elles mènent des activités dans le domaine de la santé mentale ou du soutien psychosocial – parfois sans même que des fonds soient débloqués à cette fin. Plus de 66?000 volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fournissent des services de santé mentale et de soutien psychosocial dans le monde entier. Ils sont bien placés pour savoir que ces services, comme les premiers secours, peuvent faire la différence entre la vie et la mort.

Nous devons agir de toute urgence et octroyer davantage de ressources aux services communautaires, aux ressources humaines et à la recherche dans le domaine de la santé.

Il faut aider les communautés à assumer un rôle moteur dans la fourniture de services de santé mentale et de soutien psychosocial; cela permettra de renforcer leurs capacités et leur résilience et d’intégrer pleinement ces services aux opérations humanitaires. C’est aussi un moyen d’ouvrir la voie à des soins de santé mentale à plus long terme en temps de paix.

En octobre dernier, de nombreux gouvernements, des organisations internationales et le Mouvement ont signé la Déclaration d’Amsterdam sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations de crise, premier pas vers un engagement à inclure la santé mentale dans nos activités d’assistance. Autrement dit, à mettre l’humain au centre de nos efforts humanitaires.

Cette semaine, à l’occasion de la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous appelons une nouvelle fois les États et les partenaires humanitaires à reconnaître l’impact des situations de crise sur la santé mentale, et à accroître leurs investissements dans l’action communautaire pour pallier le manque de spécialistes dans ce domaine.

Il ne peut y avoir de santé physique, de relèvement ou de paix sans santé mentale, et nous devons tous nous atteler à ce problème pour améliorer le sort des plus vulnérables. Aucun acteur ne peut y arriver seul – nous devons impérativement unir nos forces.

* Sigrid Kaag, ministre néerlandaise du Commerce extérieur et du Développement, Elhadj As Sy, secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et Yves Daccord, directeur général du CICR.