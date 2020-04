La restauration, un secteur à l'agonie

Genève, 26 avril Depuis le début du confinement, l’un des secteurs touchés est la restauration. Le Conseil fédéral ne donne toujours pas une date pour l’ouverture des cafés et des restaurants ni sous quelles conditions.

Monsieur Alain Berset pointe le 8 juin en excluant une ouverture pour le mois de mai et quelques jours après, M. Guy Parmelin dit qu’une ouverture de certains cafés et restaurants le 11 mai est possible sous certaines conditions, en citant par exemple les établissements d’alpage.

Où est la collégialité de notre Conseil fédéral?

Pendant ce temps, les cafetiers-restaurateurs souffrent et certains ne pourront plus se relever. Les serveurs et serveuses n’ont que 80% de leurs salaires et ne touchent plus leurs pourboires. Nombre de personnes travaillant dans la restauration ont commencé à puiser dans leurs économies.

On ne permet pas l’ouverture des cafés et restaurants, mais dans les supermarchés tout le monde touche tout, fruits et légumes passent de main en main, les parcs et les quais au bord du lac sont bondés, dans certaines lignes des TPG les gens s’entassent vu le nombre de bus par heure. Il y a aussi ces groupes de personnes qui prennent des boissons ou plats à emporter et se mettent à manger devant les restaurants, où des groupes se forment, mais là les autorités ne font rien.

Plusieurs autres exemples peuvent encore être cités, restons-en là, mais on garde les restaurants fermés. N’est-ce pas un peu ironique, tout cela?

Mais le pire dans toute cette histoire, c’est qu’un secteur entier et ses acteurs sont à l’agonie.

Amil Keymen