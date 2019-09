La raison d’être au cœur de la stratégie

La concurrence autour d’une croissance et des opportunités nouvelles est féroce et acharnée. Dans cette lutte, les dirigeants d’entreprise se trouvent souvent perplexes face aux raisons pour lesquelles leurs stratégies – résultat d’une planification ardue et d’une recherche minutieuse – peinent à dépasser les attentes et à différencier leur entreprise sur le marché.

La plupart des stratégies d’entreprise souffrent aujourd’hui de trois défauts: elles sont trop focalisées sur le fonctionnement interne, elles sont «incremental» et elles sont réactives. Il est facile de comprendre pourquoi cette approche conduit à des visions qui ne se réalisent jamais, à des résultats stagnants et à des équipes en manque d’inspiration.

Nos recherches sur plusieurs multinationales ont montré que de placer la raison d’être («purpose» en anglais) au cœur de la stratégie de l’entreprise est un facteur essentiel nécessaire à la croissance, la rentabilité et la pertinence organisationnelle. Et les dirigeants d’entreprise en conviennent: la semaine dernière, 200 d’entre eux, dont les dirigeants d’Apple, de Pepsi et de Walmart, ont déclaré que la raison d’être de l’entreprise devrait consister en un ensemble de responsabilités envers les clients, les employés, les fournisseurs, les communautés et l’environnement au même titre que la responsabilité envers les actionnaires.

Pour y parvenir, la raison d’être doit jouer deux rôles distincts: 1. Redéfinir le terrain de jeu au-delà des frontières traditionnelles pour faire croître et transformer l’écosystème. 2. Repenser la proposition de valeur faite au client au-delà de sa dimension purement transactionnelle, pour favoriser des relations clients profondes et durables.

Dans la plupart des entreprises et pour la plupart des managers, la raison d’être est périphérique à la stratégie et sert uniquement à orienter les initiatives de responsabilité sociale, de philanthropie et de durabilité des entreprises. Ou encore, ce n’est qu’une composante de la stratégie globale dont on se sert pour créer de la valeur partagée et une croissance inclusive.

La raison d’être doit être déplacée de la périphérie au cœur de la stratégie. Formuler une raison d’être convaincante et assurer son suivi grâce à un leadership engagé et un investissement financier peut permettre de façonner une stratégie de croissance rentable et durable. De plus, la raison d’être devient alors un outil exceptionnellement puissant qui offre trois avantages particuliers: il unifie l’organisation, encourage les parties prenantes et crée un impact à grande échelle.

Les dirigeants doivent se poser la question de savoir pourquoi leur entreprise existe. Quel est son impact sur la société? Pourquoi les gens voudraient-ils travailler pour eux? Les réponses à ces questions ne peuvent se limiter à l’argent dans le monde actuel. Les entreprises doivent comprendre qu’elles ont un rôle plus important à jouer et qu’elles peuvent transformer le monde qui les entoure.