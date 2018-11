La grande solitude des présidents

Présider un parti politique genevois, est-ce une bonne ou une mauvaise affaire? Si on en reste aux événements récents, on serait plutôt tenté de répondre que c’est loin d’être une sinécure et que cela ne «booste» pas automatiquement une carrière politique. Chacun pense immédiatement aux mésaventures du PLR Alexandre de Senarclens et de la socialiste Carole-Anne Kast, mais il ne faut pas oublier les difficultés rencontrées par le PDC Bertrand Buchs à cette fonction.

Dans les trois cas, des tensions internes au parti, provoquées par des petites ou des grandes affaires, ont rendu la vie difficile à ces timoniers au grand mérite. Pour le PLR, ce sont évidemment les dommages collatéraux provoqués par le voyage à Abu Dhabi de Pierre Maudet qui en sont la cause.

Le président a en effet la difficile mission de diriger un parti divisé. Car quoi qu’en disent officiellement les membres du PLR, de l’eau coulera encore sous les ponts avant que les différences entre radicaux et libéraux ne s’estompent totalement. Cela même si la ligne de fracture ne divise pas exactement tous les anciens libéraux des ex-radicaux.

La socialiste Carole-Anne Kast a, de son côté, dû affronter une série de tempêtes entièrement faites maison. Il y a eu, en mai 2017, l’assemblée très chahutée de désignation des candidats à l’élection du Conseil d’État et du Grand Conseil. Des accusations de «magouilles» ont fusé.

Carole-Anne Kast – qui avait temporairement cédé la présidence puisqu’elle visait le Conseil d’État – avait été recalée par cette assemblée. Encore choqué, le parti s’est déchiré à nouveau quelques semaines plus tard au sujet de la demande d’exclusion d’un camarade de la Ville de Genève. Puis, à quelques jours des élections, des affaires au sein du Département de l’instruction publique, dirigé par Anne Emery-Torracinta, ont mis encore plus de pression sur la présidente.

Le PDC Bertrand Buchs a, pour sa part, dû gérer le cas Luc Barthassat et son échec dans les urnes, puis ses propres commentaires très peu langue de bois sur l’affaire Maudet. Il a par contre cédé à temps le gouvernail à Vincent Maitre pour ne pas avoir à affronter les notes de frais du conseiller administratif Guillaume Barazzone. C’est déjà ça.

Ces trois cas laissent penser à tort qu’une présidence de parti est forcément un cauchemar. Or il y a de nombreux contre-exemples. Ainsi, François Longchamp et Pierre Maudet ont tous deux présidé le Parti radical avant d’accéder au Conseil d’État. C’est le cas également de la libérale Martine Brunschwig Graf ou de la socialiste Micheline Calmy-Rey. Il n’y a donc pas de règle absolue. Tout dépend des circonstances et, bien entendu, du charisme et des capacités de celles et de ceux qui dirigent les partis. Il y a par conséquent une part de chance et une part de mérite.

Enfin, il serait faux de prétendre que tous ceux qui ont été présidente ou président de parti cherchaient forcément à acquérir de la visibilité afin de faire progresser leur carrière politique. Ce n’est pas le cas de Gérard Deshusses, actuel président du PS, du socialiste Dominique Hausser, du PDC Sébastien Desfayes ou encore du PLR Alain-Dominique Mauris. Et ce ne sont là que quelques exemples. (TDG)