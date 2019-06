La gourmandise du sage Michel Serres

Le sourcil en broussailles, l’œil pétillant et malicieux, le front haut: sa philosophie, Michel Serres la portait sur son visage. Le philosophe, épistémologue et historien des sciences est parti sur la pointe des pieds samedi à l’âge de 88 ans en plein tournoi de Roland-Garros, qui était pour lui «une raison suffisante d’aller vivre à Paris». Cette figure devenue familière et respectée des «braves gens» – qui constituent à ses yeux les neuf dixièmes de l’humanité – savait parler simplement des mutations de notre temps. En candide, quitte à «passer pour un imbécile», avec des mots simples dans une langue française qui était sans doute sa seule religion, ce vieux sage incarnait une culture universelle qui jette des ponts entre sciences dures et sciences humaines, bon sens paysan, littérature, culture populaire (il était tintinologue) et érudition.

Son optimisme raisonnable a fait de l’écologie ou, plus récemment, d’internet un avenir désirable, sur un ton qui n’est jamais catastrophiste. Pour lui, les sciences de la vie, moteur de l’actuelle transformation de notre société, vont très vite remplacer la physique et la chimie et pacifier enfin les rapports de l’homme et de la nature. Michel Serres n’était pas de ces rabat-joie culpabilisateurs! Ni de ces pourfendeurs d’un progrès qui noircirait un monde pur. En ces temps de sixième extinction, de réchauffement du climat, voilà un procureur doux qui nous rappelle que l’humanité va mieux. Non, aimait-il à répéter, ce n’était «pas mieux avant». Aux grincheux qui grimacent à l’apparition du numérique, il s’amuse à décrire l’homme comme le seul animal animé par la virtualité, un être fictionnel, un inventeur né. Le matheux rappelle que l’invention vient du «chercheur qui risque sa vérité et chute». Et que «le but de l’instruction est la fin de l’instruction, c’est-à-dire l’invention».

Pour lui, la communication, la transmission, l’éducation, sont essentiels et fondent la civilisation et la culture. Une forme d’échange plus enrichissante que le commerce ou un capitalisme destructeur. Ce philosophe du bonheur ne manquait pas de malice pour dégonfler les baudruches de l’époque et de la pensée. Plutôt rire de nos vanités que de pleurer sur nos erreurs passées!

L’élève de l’école navale, une formation de haut vol en France, renonça à sa carrière scientifique, épouvanté par la bombe d’Hiroshima, pour épouser la philosophie grecque. Professeur durant trente-sept ans aux États-Unis, il se désespérait de voir le pays de l’amour courtois, celui d’hommes «qui font la cour» épouser petit à petit le puritanisme américain dans les rapports entre hommes et femmes. Comme il enrageait de voir l’entrée des villes s’enlaidir de zones commerciales inspirées des États-Unis. Si l’art d’être français évoqué par le président de la République, Emmanuel Macron, avait un sens, il pourrait s’incarner en cet homme, mousquetaire, en bon Gascon, gourmand de savoirs et grand prêtre d’une langue qui a de l’accent et de l’esprit. Bien qu’inspirante, son œuvre n’a pas toujours été au niveau de celle de son professeur Gaston Bachelard ou de son mentor René Girard – le père de la théorie du bouc émissaire – qui l’amènera à réfléchir sur la violence tout au long d’une production riche de 70 livres.

Mais il est déjà de ces figures que la télévision a fait entrer au panthéon des passeurs populaires aux côtés de Théodore Monod, Haroun Tazieff, le Commandant Cousteau ou Hubert Reeves. Un penseur voyageur, bon vivant, qui va nous manquer.