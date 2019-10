La droite carougeoise veut voler

Carouge, le 24 septembre 2019

Jeudi 19 septembre, lors du Conseil municipal de Carouge, les Verts proposent enfin une résolution demandant de ne plus prendre l’avion pour le voyage annuel du Municipal, expliquant que ce moyen de transport est l’un des plus polluants, et faisant suite à l’écho de la jeunesse qui demande aux autorités communales et nationales d’être exemplaires contre le réchauffement et la pollution climatiques.

Bien sûr, je m’attendais à un soutien massif des 33 conseillères et conseillers municipaux, à quelques mois des élections.

Niet. Surprise. Sont-ils sourds et aveugles? N’entendent-ils pas la rumeur et les cris de révolte de cette jeunesse qui crie: «Nos vies valent mieux que vos profits et votre PIB»?

Indifférente au bruit infernal de 600 000 citoyens qui supportent quotidiennement le bruit et la pollution de ces avions de malheur, indifférente aux canicules que nous subissons chaque été en étouffant de chaleur, indifférente à notre santé et la mise en danger de mort de 8 milliards d’individus, une nette majorité de 17 voix (PDC, PLR, MCG) refuse la prise en considération de cette résolution, c’est-à-dire, passer, il n’y a rien à discuter. Heureusement, 11 voix de l’Alternative sauvent l’honneur de cette résolution urgente et écologique.

Il serait souhaitable que cette poignée de conseillères et conseillers municipaux se transforme au printemps prochain en majorité absolue pour que Carouge ne soit pas seulement la ville la plus solidaire de Suisse, mais aussi la plus verte et la plus progressiste du canton.

Et comme l’a proposé le président, le prochain voyage municipal se fera à pied, à vélo, en train ou en bus et sera une journée festive et gastronomique.

Ce nouveau voyage municipal printanier économisera donc des sous et ne polluera presque plus.

Henriette Stebler, ancienne conseillère municipale à Carouge, candidate EàG/SolidaritéS au Conseil national