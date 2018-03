La constante Blocher et l’inconstance Le Pen

On a poussé un ouf de soulagement pour la politique et vu s’ouvrir encore le gouffre qui sépare la Suisse et la France! «Rassurez-vous, même avec le départ de Christoph Blocher, l’UDC ne va pas changer», assure avec le sourire Albert Rösti à tous ses intervieweurs. L’actuel président de la plus grande formation politique de notre pays commente le départ du politicien suisse le plus influent de ces trente dernières années. Résultat? L’UDC reste un parti de droite dure, antieuropéen, ouvert à l’économie et fermé à l’immigration. La stabilité de la Suisse s’applique aussi aux idées. C’est frappant lorsqu’on s’immerge dans la politique de notre grand voisin et qu’on constate, au-delà des personnes et leur succès, l’inconstance des idées politiques.

Le FN tient congrès ce week-end à Lille. Il le finira en se rebaptisant Les Nationaux

Par exemple, le FN tient congrès ce week-end à Lille. Il le finira en se rebaptisant Les Nationaux. Presque logique pour ce nouvel FN qui ne ressemble plus vraiment à celui qui a fait trembler la France lors du précédent quinquennat et qui a porté une candidate fragile, voire incompétente, au 2e tour de l’élection présidentielle: 10,2 millions de Français ont tout de même voté le 7 mai pour la dame qui mélange ses fiches.

Histoire ancienne… Désormais, le parti de Marine Le Pen ne fait plus une priorité de la sortie de l’euro, ne veut plus de la peine de mort, se montre très ouvert sur le sociétal (et notamment le mariage homo) mais freine à fond sur les mesures sociales qui ont fait son succès dans la France précaire. Bref, dans cette refondation du «sol au plafond», on ne comprend pas grand-chose à une ligne qui se contente de poser en son centre immigration, islam, insécurité. La constance? La présidentielle 2022, avec une seule question qui fait débat: une nouvelle candidature de Marine Le Pen, est-ce pertinent? D’abord le casting, le programme ensuite.

Le PS français, lui, n’a plus rien: ni programme ni casting. Les 15 et 29 mars, à peine 30 000 militants décideront de la présidence d’un parti moribond. Les quatre prétendants sont pour ainsi dire des inconnus. La ligne politique? Inaudible et surtout pas encore arrêtée. Pour (se) rassurer, les quatre candidats se contentent de faire le bilan du quinquennat passé sans se projeter dans l’avenir.

C’est un poil mieux chez Les Républicains. Le parti s’est doté d’un chef: Laurent Wauquiez. S’il a dit ce qu’il ne ferait pas (l’austérité et les coupes claires dans la fonction publique comme Fillon), on peine à saisir sa ligne. Mais il est occupé à sculpter sa stature d’opposant numéro 1 à Macron en répétant que le président de la République mépriserait la province, les paysans, etc. Mais est-ce un programme?

En France, le vieux monde bouge encore. Obsédé par sa présidentielle. Avec des partis au service d’un candidat occupé à se tailler son costard en découpant celui du président en exercice. C’est l’une des seules constantes de la politique française. Albert Rösti et les autres présidents de partis suisses n’ont pas ce genre de préoccupation. Têtus, ils semblent marteler le même message avec une constance d’horloger.

(TDG)