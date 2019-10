La Suisse doit tout faire pour tendre au plein-emploi

Le taux de chômage suisse est supérieur à celui de l’Allemagne et des Pays-Bas, selon le BIT, et il est trois fois plus élevé que dans les années 1980. À cela s’ajoute une transition numérique qui bouleverse complètement le marché du travail. Il y a urgence en matière d’emploi!

La digitalisation de notre société apporte, certes, beaucoup d’avantages pour le consommateur, mais flexibilise dangereusement les conditions de travail. Ainsi, ce que l’on nomme l’«ubérisation» casse complètement le droit actuel et transforme le salarié en travailleur indépendant, court-circuitant ainsi l’accès aux assurances sociales et aux normes de protection du travail.

Nous assistons de façon accélérée à la disparition de métiers traditionnels remplacés par de nouveaux statuts. Cette mutation sans accompagnement est un danger social. Nous ne pouvons éviter la digitalisation de la société et ne devons pas nous y opposer. Il est cependant indispensable de se donner les moyens d’accompagner ce changement. C’est notamment le cas en investissant dans la formation continue afin de favoriser une réorientation ou une réinsertion professionnelle durable. Aujourd’hui, les moyens mis à disposition par le chômage en matière de formation notamment sont dérisoires.

Deux publics sont particulièrement touchés par le chômage. Les jeunes s’insèrent de plus en plus difficilement dans le marché du travail. Les entreprises jouent moins leur rôle de formation pour les profils les moins expérimentés, laissant la place aux stages peu ou pas rémunérés. Il est urgent d’interdire cette pratique et de cadrer les stages afin qu’ils soient de réels outils de formation et non synonymes de main-d’œuvre pas chère. Face à un marché du travail de plus en plus concurrentiel, il est nécessaire de développer des outils incitatifs permettant aux jeunes de décrocher un premier emploi, à l’instar du modèle scandinave.

Le deuxième public le plus à risque: les travailleurs aînés. Trois facteurs touchent directement leur employabilité: l’augmentation de leur coût salarial lié principalement à la prévoyance professionnelle, leur besoin en matière de formation continue et la pénibilité du travail. Le principal bras de levier, comme évoqué précédemment, est celui de la formation. On ne parle pas ici de vagues cours d’informatique mais de donner les moyens à une véritable requalification permettant la réinsertion professionnelle. Enfin, mentionnons que l’augmentation de l’âge de la retraite serait un non-sens face à cette problématique.

La Suisse doit retrouver une dynamique en matière de création d’emplois et tout faire pour tendre à nouveau au plein-emploi. C’est le défi majeur des années à venir. Défi que je souhaite relever au Conseil national afin que chacun puisse trouver ou retrouver sa place!