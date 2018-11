La Suisse d’en bas a-t-elle eu un président en 2018?

Que pourraient bien se raconter Hugo Fasel et Alain Berset? Dur à dire… Pourtant le président de la Confédération 2018 et le directeur de Caritas Suisse ont des points communs. Tous deux sont Fribourgeois et appartiennent à une même famille politique: le socialisme. Chrétien-social historique, le directeur de Caritas Suisse était en début de semaine en mode alerte face au danger de paupérisation de 600'000 Suisses qui peinent à payer leurs primes maladie en constante augmentation.

Ces deux sujets – paupérisation des classes moyennes et hausse des primes maladie – auraient dû intéresser le ministre de la Santé Alain Berset en son année de présidence. Pourtant ces deux thématiques, qui touchent la «Suisse d’en bas» – celle qui à l’instar des actuels «gilets jaunes» français peine à boucler les fins de mois – n’affleurent que timidement dans son fastueux bilan d’hyperprésident voyageur. Lors des mois écoulés, le socialiste fribourgeois a multiplié les photos chics pour son album souvenir en rencontrant Angela Merkel, Donald Trump, Emmanuel Macron, Benyamin Netanyahou, Dmitri Medvedev et encore le pape François.

«Comme si Alain Berset parlait lui aussi une langue morte, devenue quasi étrangère»

Beaucoup d’ailleurs se sont émerveillés, lors de son passage à Rome, de son tweet en latin. Depuis les années soixante, l’abandon de la messe en latin devait permettre aux fidèles de se reconnecter avec la liturgie devenue absconse puisque articulée dans une langue morte. Tout un symbole que ce tweet vaticaniste d’un président de la Confédération socialiste. Comme s’il parlait lui aussi une langue morte, devenue quasi étrangère à ses anciens électeurs. Multilatéralisme, place de la Suisse dans le monde, stabilité des institutions a articulé Alain Berset lors de son tour du monde de ministre des Affaires étrangères bis. Petit rappel, «Pour tous, sans privilèges» est encore le slogan du PS Suisse qui appellerait d’autres actions que le conservatisme institutionnel. M. le Président vous n’avez rien à dire sur la récente étude sur le salaire des médecins?

De l’autre côté de l’échiquier politique, les conseillers fédéraux UDC ne se privent jamais de mettre en avant leurs thèmes. Ainsi Ueli Maurer, le prochain président, refuse d’ores et déjà les hommages de son Canton sous prétexte de fastes inutiles. En 2013, il avait multiplié les sorties militaires alors qu’il était un président ministre de la Défense et avait été souvent au contact de cette Suisse qui vote UDC. Et lors de la grande fête villageoise en son honneur, le Zurichois avait demandé à servir des saucisses à ses concitoyens en toute simplicité. Minauderies sans doute mais vrai message. L’homme a le sens du symbole.

En effet, l’image est essentielle en politique: elle a valeur de discours. Jetez un coup d’œil au compte Twitter d’Alain Berset et, hormis une image de la Fête du travail le 1er Mai, vous n’y trouverez que des photos de lui en majesté avec les grands de ce monde. Rien ou pas grand-chose ne montre l’orientation politique de ce conseiller fédéral. Alors à quoi sert un président socialiste quand il passe son temps à faire la démonstration qu’il est aussi président qu’un homme de droite… (TDG)