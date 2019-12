L'information est devenue une affaire de croyance

Entre vraies et fausses nouvelles, une longue et intense bataille est engagée. Et à ce stade, on a la fâcheuse impression que le faux a pris le dessus. Le monde selon Trump, perclus de mensonges, d’approximations et d’inventions, séduit davantage les foules que la réalité des faits. Il faut dire que l’actualité par les complotistes et autres pratiquants du «hoax» est plus plus excitante et attractive que l’information grise et terne que nous servent les médias traditionnels.

La fake news autorise toutes les excentricités et toutes les audaces. C’est bien là sa force. C’est ce qui explique qu’elle se répand six fois plus rapidement sur les réseaux sociaux qu’une information vérifiée et incite infiniment plus au partage, comme l’a montré une étude du MIT publiée dans «Science» en 2018. Les médias traditionnels, contraints au respect des faits, obnubilés par les grandes enquêtes comme il se doit, captent de plus en plus difficilement l’audience. La concurrence de la désinformation qui circule en wagons sur internet est mortelle.

Mais les critiques des médias ont une autre explication sur la désaffection du public face aux dinosaures de l’information. Ils seraient, eux, les premiers producteurs de fake news. A chaque fois ou presque que Donald Trump mentionne le nom d’un média ou d’un journaliste abhorré, il leur accole un «fake news». A force d’asséner cette même formule, la mayonnaise prend. Fausses nouvelles et média ont progressivement fini par être assimilés.

Fake News, cette simple expression est devenue l’arme fatale de certains gouvernants pour se défendre contre toute mise en cause par la presse. La tactique est plus vieille que Gutenberg: «si le message ne vous convient pas, tirez sur le messager». Le mode de défense est simple et efficace. Car en décrédibilisant la source, on fait l’économie de la preuve. La «bonne» nouvelle de cette tactique gagnante s’est répandue à la vitesse de la fausse news. De plus en plus nombreux sont les gouvernants qui ont désormais recours à cette tactique. En quatre ans, l’expression a fait le tour du monde sans oublier, ni la Suisse, ni Genève.

Mais si certains s’y sont essayés avec énergie au bout du lac, nul ne peut rivaliser avec l’agilité digitale de Donald Trump. Pour mieux comprendre, un détour par le site «Trump Twitter Archive» s’impose. Tous les tweets y sont répertoriés classés et ce depuis le premier jour de la présidence Trump. Une base de données fiables et complète. Exploitée par le «New York Times», ce dernier relève que le président a utilisé 630 fois l’expression Fake News, rien que sur Twitter. Plus Trump est soumis à des attaques, plus il utilise l’expression. Ainsi, lorsqu’en septembre dernier les démocrates lancent la procédure de destitution, le nombre de «Fake News» dans les tweets présidentiels crèvent tous les plafonds.

Qui a tort, qui a raison? Le public ne sait plus vraiment. Aux Etats-Unis, ce dernier se départage selon son affiliation partisane. La crédibilité d’une information est de moins en loin liée à sa valeur factuelle et de plus en plus déterminées par les fidélités partisanes (pro ou anti-Trump) ou par des croyances d’autres ordres. Le fait ne constitue plus une valeur de référence intangible. Il devient aussi réfutable que l’opinion. S’il était coté en bourse, le «fait» pourrait entraîner un nouveau krach à Wall Street!

L’expérience empirique menée par des journalistes de la Columbia Journalism Review de New York confirme la désaffection face aux faits. Ils ont «emprunté» un kiosque dans la rue et ont remplacé les unes des magazines et journaux exposés avec des fausses unes aux titres improbables: «Le Texas est reconnu comme un Etat mexicain», annonçait le magazine «New York» tandis que «The Economist» revu et corrigé annonçait: «des antidouleurs dans l’eau du robinet». Pas de quoi émouvoir les chalands. Les uns, accoutumés aux fakes news n’ont pas vu la supercherie, les autres ayant perdu toute foi dans la presse, ont passé leur chemin en haussant les épaules. Prochaine épisode: la cote du «fait» remonte en force.