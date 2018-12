L’histoire se répète au Royaume-Uni

Le 12 décembre, Theresa May a sauvé sa tête en repoussant une motion de censure provenant de son propre parti. Mais cette victoire n’était que temporaire. À son retour à Londres, après avoir tenté d’arracher d’ultimes concessions des chefs d’État européens, elle se retrouve devant un dilemme. Soit elle passe en force et elle est désavouée.

Dans ce cas, un Brexit «dur», sans filet de sauvegarde avec l’Union européenne, est inévitable et catastrophique pour l’économie nationale du royaume. Soit elle accepte un nouveau deal que lui suggèrent plusieurs de ses ministres. Laisser le peuple se prononcer souverainement et trancher sur plusieurs options comprenant une sortie négociée (son propre plan), un «Brexit dur» ou, à défaut, le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne.

Pour l’heure, Theresa May exclut tout nouveau référendum, mais la pression politique semble irrésistible, y compris dans son propre camp. Elle a beau en appeler à la responsabilité historique de la Chambre des Communes, tout montre que le Parlement rechigne à endosser un accord boiteux sur le statut de l’Irlande du Nord et blessant pour une nation si fière. Et surtout beaucoup, y compris parmi les Brexiters de la première heure, admettent que sortir de l’Union européenne comporte des risques bien supérieurs à ceux imaginés en 2016.

L’histoire se répète avec cette question posée frontalement aux Britanniques: «Êtes-vous bien sûrs de vouloir quitter l’UE»?

L’impasse britannique nous renvoie à la situation suisse. Il n’est pas simple de vouloir s’exclure de la première zone commerciale du monde, ni facile de maintenir des relations d’équivalence avec l’espace de droit européen qui, s’il est encore très jeune, ne cesse de s’approfondir et de s’affirmer.

Les Britanniques devront s’y reprendre à plusieurs fois pour sceller leurs relations futures avec l’UE. Ils l’ont déjà expérimenté.

Le Royaume-Uni a hésité très longtemps à adhérer à l’Union européenne. Et c’est par un référendum (1975) qu’ils décidèrent d’y rester. Cette fois, l’histoire se répète avec cette question posée frontalement aux Britanniques: «Êtes-vous bien sûrs de vouloir quitter l’UE»?

