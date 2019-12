L'école genevoise en panne sèche

Genève, 6 décembre Madame Torracinta n’a pas réussi à convaincre les députés, y compris ceux de son propre parti, à approuver ses deux projets de loi concernant le développement du numérique à l’école.

C’est donc un camouflet pour la conseillère d’État qui insiste, de surcroît, à nous faire avaler la pilule de 120 nouveaux postes au DIP.

Postes supplémentaires qu’elle réclame à cor et à cri en menaçant d’augmenter les effectifs par classes si elle n’obtient pas gain de cause, alors qu’elle est incapable d’expliquer la cohérence de son projet pédagogique.

Car, pour elle, l’école numérique semble se borner à l’achat de matériel informatique pour 22 millions de francs (!). On marche sur la tête! Quand on sait que les élèves ont pratiquement tous des tablettes et que les parents cherchent désespérément à réguler leur utilisation.

Pourquoi ne propose-t-elle pas un système de prêts pour les plus défavorisés? Pourquoi n’est-elle pas capable de discuter avec les enseignants pour faire l’inventaire de leurs besoins en la matière et des compétences au sein même du corps enseignant?

Quel discours a-t-elle sur la dématérialisation, sur l’accès aux dossiers à la maison? Sur la protection des données et l’Open Access? On n’en sait rien. Et cela révèle la faiblesse des outils pédagogiques qu’elle a instaurés.

Après son école inclusive, qui a alourdi le travail des enseignants et peu convaincu les parents d’enfants aux attentes si spécifiques, la responsable de l’instruction publique échoue à appréhender les enjeux technologiques, pourtant indispensables à former les élèves aux défis du monde du travail.

Alors, Madame Torracinta, revoyez votre copie et présentez une vision du numérique afin que l’école devienne, dans les faits, inclusive pour toutes les catégories d’élèves, et pas uniquement pour les élites du collège!