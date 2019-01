L’accord-cadre Suisse-UE: Christian Lüscher face à Carlo Sommaruga

Le 22 mai prochain, ça fera cinq ans que la Suisse et l’Union européenne négocient pour simplifier leurs relations et les placer sous l’égide d’un seul accord institutionnel. Cet acte devrait remplacer la vingtaine de traités signés ces dernières décennies. Rendu public le 7 décembre dernier et mis en consultation, le projet fait l’objet de critiques de toutes parts. Normal, le 20 octobre prochain, le pouvoir législatif passe son examen quadriennal devant les électeurs. Chacun joue son jeu: l’UDC est contre. Le PLR et le PDC sont critiques, mais pour. La gauche, jusqu’à présent pro-européenne, croit pouvoir encore tirer quelques avantages d’une position pour l’heure opposée au projet sorti des négociations. C’est un peu un Brexit à la suisse qui se joue. À moins qu’on gèle tout jusqu’en 2020? Voici les arguments de Christian Lüscher, conseiller national, vice-président du PLR suisse et de Carlo Sommaruga, conseiller national PS, candidat au Conseil des États.

Façonnons nous-même notre avenir prospère

Christian Lüscher, conseiller national, vice-président du PLR suisse

L’accord institutionnel entre la Suisse et l’UE, actuellement en consultation, est pour nos entreprises la clef d’accès au marché intérieur de l’UE aux mêmes conditions que leurs concurrents européens. Les échanges entre la Suisse et l’UE atteignent 1 milliard de francs par jour ouvrable, soit environ 250 milliards par an. La moitié des marchandises produites en Suisse est destinée à l’UE. Cette porte ouverte à l’exportation garantit l’emploi en Suisse et constitue un pilier essentiel de la prospérité dans notre pays.

Beaucoup ont déjà exprimé leur opposition à l’accord. Au XXIe siècle, ils s’accrochent à des mécanismes poussiéreux des années 70. On attend toujours de connaître leur plan B dans l’hypothèse où nos entreprises n’auraient d’autre choix que d’externaliser leur production faute d’accord. Le PLR est le premier à vouloir protéger les salaires des travailleurs, mais encore faut-il le faire sans menacer les emplois, faute de quoi protéger ce qui n’existe plus relève de la chimère.

L’accord institutionnel est nécessaire pour que les traités bilatéraux qui garantissent à la Suisse l’accès au marché de l’UE puissent être actualisés à l’avenir. Il en va aussi de la recherche scientifique suisse en Europe, qui est cruciale pour l’avenir de notre pays et qui ne peut se faire que dans un cadre stable de coopération avec les instituts de recherche.

Lors des négociations, la Suisse a été habile. Ainsi et pour ce qui touche les mécanismes institutionnels et l’évolution du droit, la Suisse pourra se prononcer sur chaque adaptation particulière dans le respect de notre droit constitutionnel – ce qui inclut la possibilité d’un référendum. Il n’y a donc aucune reprise automatique du droit. En outre, la Suisse a obtenu plusieurs dérogations dans le domaine des transports terrestres (par exemple: interdiction de circuler le dimanche et la nuit, limite de 40 tonnes), de l’agriculture (interdiction des transports internationaux d’animaux sur route) et de la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Il ne faut évidemment pas se voiler la face et admettre humblement que diverses demandes de dérogations de la Suisse dans le domaine de la libre circulation des personnes n’ont pas été acceptées, ou alors seulement de manière partielle. En revanche, la protection des salaires demeure assurée, de surcroît par des mécanismes plus rapides et moins bureaucratiques. Il est d’ailleurs étonnant d’entendre les socialistes hurler contre des normes prétendument imposées par Bruxelles alors que l’adhésion à l’Europe est ancrée dans le marbre de leur programme électoral. Comprenne qui pourra.

En tout état, il est essentiel de mener une discussion sérieuse qui aille au-delà des clignotants gauche-droite; une discussion qui ne vise pas uniquement à quérir les applaudissements déjà acquis de ses propres sympathisants. En Suisse, nous avons le privilège de pouvoir façonner notre propre avenir. L’accord-cadre avec l’UE constitue un pas dans cette direction. Un pas dans l’intérêt de tout le pays, notre pays!

La ligne rouge du dumping salarial

Carlo Sommaruga, conseiller national PS, candidat au Conseil des États

En 2013, après de longues tergiversations autour d’un accord-cadre avec l’Union européenne (UE), le Conseil fédéral se jetait à l’eau et adoptait un mandat de négociations. Lors de la consultation préalable des commissions parlementaires, une chose est apparue clairement. Les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes ne devaient aucunement être remises en cause.

Cette ligne rouge a été explicitement intégrée par le Conseil fédéral dans le mandat. Ce n’était pas là le fruit d’un lobby des syndicats. Il s’agissait de la simple prise en compte du compromis politique et social historique de 1999 – pas de libre circulation des personnes sans protection des salaires – porté par une large majorité au parlement et par les partenaires sociaux. Un compromis qui a permis de protéger le marché du travail et surtout de faire adopter la libre circulation et son extension par le peuple en 2000 et 2005. Tout au long du processus d’extension de la libre circulation, d’abord aux nouveaux États membres de l’UE, puis à la Roumanie et la Bulgarie et enfin à la Croatie, les mesures d’accompagnement ont été adaptées de manière à combattre efficacement le dumping salarial et les agissements d’entreprises peu scrupuleuses.

Ces mesures nous sont enviées par nombre d’États de l’UE. Les syndicats européens ont tenté, sans succès, d’obtenir un même niveau de protection dans la Directive européenne sur les travailleurs détachés adoptée en mai 2018. Bien qu’en deçà du dispositif suisse, cette directive est aujourd’hui contestée par la Hongrie et la Pologne devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) au motif de la violation du Traité de Lisbonne et de son cadre libéral.

C’est donc avec raison que les syndicats et les organisations patronales ont donné de la voix, lorsque stupéfaits, ils ont entendu de la bouche du conseiller fédéral Ignazio Cassis la nécessité de céder sur les mesures d’accompagnement pour faire aboutir l’accord-cadre. Aujourd’hui, l’accord est sur la table, mais de l’aveu même du gouvernement, il viole les lignes rouges relatives aux mesures d’accompagnement. Non seulement quant aux jours d’annonce des travailleurs détachés, mais aussi quant au dépôt de garanties financières et aux contrôles. En plus, les contestations sont soumises à la CJUE qui doit les jauger à l’aune du Traité de Lisbonne et de la législation européenne qui en découle. En raison de la rupture du compromis politique et social historique, indépendamment des positions des partis, des syndicats et des organisations économiques, l’accord ne trouvera pas de majorité en cas de votation populaire. Il faut donc aujourd’hui que le Conseil fédéral assume ses responsabilités et mette fin à l’exercice.

Dans la mesure où il nous faudra bien trouver un partenariat solide avec l’UE afin d’éviter à moyen terme une détérioration économique, la seule option possible est de laisser passer les élections européennes et fédérales et de reprendre de nouvelles négociations à zéro.

