L'Ukraine, ce cœur déchiré de l'Europe

En cherchant le centre de l’Europe géographique (Islande, Gibraltar, Bosphore, Caucase, Oural), on tombe à peu de chose près à Lviv, capitale historique de l’Ukraine. Au cœur même de notre continent, un pays déchiré, tiraillé entre l’Occident et sa famille slave orientale, dont il n’a vraiment émergé qu’à la fin du XIXe avec une brève indépendance en 1917 et la consécration de la jeune langue d’Oukraïnka, la poétesse. Son histoire est intimement liée à celle russe, même si ces Rusyny du grand carrefour ont aussi au fil du temps été galiciens, autrichiens, khazars, lituaniens, polonais, suédois…

Pour mieux mesurer le drame identitaire qui se joue dans sa guerre civile larvée, rappelons que la capitale de la première Rus(sie) n’était autre que Kiev où son orthodoxie a vu le jour, que le conflit en cours s’est l’an passé doublé d’un schisme entre l’Église d’Ukraine et l’archevêché de Moscou auquel une majorité du pays adhérait jusqu’alors, racine cultu(r)elle commune entre les deux camps. Entre eux, un gros ventre mou d’Ukrainiens pris en étau, partagés au fond d’eux-mêmes entre europhilie et russitude. Inutile de chercher plus loin l’électorat de Zelensky. Comme pour apprivoiser le tragique, ils ont choisi pour président un comique. Un juif, au-dessus de leur clivage slavo-slave.

L’Occident saisit mal les enjeux de cette dispute familiale qui perdure et l’avènement de Trump a exacerbé le parti pris antirusse de nos médias. Si Moscou a cherché à peser sur son élection, peu importe, les États-Unis font pareil un peu partout et n’ont cessé leur ingérence sournoise en Ukraine. Comment réagiraient-ils, eux, si la Russie se mêlait d’un conflit au Canada en y envoyant des instructeurs militaires pour faire d’un Québec indépendantiste un nouvel allié? On n’ose l’imaginer.

L’Europe de l’Ouest a commis une grave erreur en 1990; au lieu de mieux tendre la main à l’Est, de viser une grande Europe réunie dans sa diversité et surtout d’exiger de gérer le dégel post-soviétique sans la tutelle de la CIA, elle a pris cet alter ego oriental de haut et laissé ses gros bras économique (UE) et militaire (OTAN) bruxellois prospecter le terrain. Un intérêt plus bienveillant s’impose pour assister l’Ukraine dans l’assainissement de ses institutions gangrenées par la corruption et à trouver une formule fédéraliste adaptée à ses spécificités. La vocation du cœur de l’Europe n’est pas de basculer dans un camp, mais de s’en émanciper.

L’OTAN a fait son temps et pourrait éclater à tout moment. Entre Trump et Erdogan, quel idéal, quelles valeurs peut-elle encore représenter? Qu’elle renonce à son expansion, car elle est la cause du pied stratégique russe dans la porte, aussi bien en Ukraine qu’en Géorgie. Pour que l’improbable joker Zelensky puisse s’ériger en homme providentiel de la réconciliation, le non-alignement est un impératif absolu. S’il échoue, il risque d’être la dernière désillusion avant la division, voire pire, la désintégration du pays. (TDG)