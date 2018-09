Journalistes et journalisme en question

Quelques événements liés à «l’information» ont défrayé la chronique ces derniers temps. Le plus important à mes yeux, la votation à propos de la redevance radio et télévision, en mars dernier, a contraint une majorité de la population à voter pour une antenne publique qui, à part quelques émissions de très bonne qualité, s’est réfugiée dans les séries, le sport et des informations trop souvent sans contenu ni recul, s’appuyant régulièrement sur quelques experts qui vieillissent depuis des années sur l’écran. Notons ici que les journaux pratiquent souvent le même bottin anémique. Mais l’enjeu était surtout de maintenir le contenant en vie en espérant une amélioration du contenu.

Le plus récent de ces événements a été la disparition du quotidien «Le Matin», qui a donné lieu à des monceaux d’hypocrisie. De la part de celles et ceux qui considéraient ce média comme vide mais élucubraient sur cet effacement. Et des autres, qui le lisaient depuis des années sans jamais passer à l’abonnement. D’ailleurs, on approche du fond du problème actuel, à savoir la réticence à dépenser quelques centaines de francs par an pour disposer d’une information. Mais là encore, malgré les limites de l’exercice, apparaissait peut-être ici ou là le propos de contester au profit économique le droit de faire taire un journal.

Notons aussi que, parallèlement, la plupart des rédactions ont réduit et probablement réduiront encore leur voilure, allant parfois, comme certains rédacteurs en chef, jusqu’à prétendre faire mieux avec moins. Donc, et c’est une litote de le dire, l’information et ses relais ne sont pas au zénith de leur forme. Mais c’est un peu comme la terrible question de l’état de notre environnement, la grande majorité d’entre nous sait que nous courons vers le précipice, mais nous courons de plus en plus vite.

Dans son histoire, ce n’est pas la première fois que l’information est en difficulté, et dans le passé, les errements de la presse conventionnelle ont été nombreux. Mais il y a aujourd’hui une conjonction particulière de causes. La plus évidente peut-être est celle du déferlement des réseaux sociaux. Lesquels ont permis de belles choses mais distillent bien des poisons. Et nombreux sont celles et ceux qui préfèrent lire ou entendre un discours qui les conforte plutôt que des propos qui les dérangent. Dans la foulée vient le retour de populistes, tous démocratiquement élus, qui ajoutent du poids au poids des mensonges et des complots imaginaires, et s’en prennent très logiquement, avec plus ou moins de brutalité, aux journalistes. Demeure ensuite l’absence trop fréquente de résistance de ceux censés produire de la vraie information.

Pour quelques journalistes curieux baignés de culture politique et humaine, combien de cerveaux maigres coureurs de polémiques? Et pour quelques journaux ou chaînes de référence, combien de médias sont-ils prêts à offrir du temps d’enquête? Et combien de journalistes sont-ils disposés à sortir d’un bureau bardé d’écrans pour rencontrer l’autre vie? Mais des médias de qualité survivent et des journalistes compétents continuent de pratiquer leur métier. Ne les laissons pas disparaître. Comme pour l’écologie, on espère que la réalité à venir effacera au moins en partie notre pessimisme. (TDG)