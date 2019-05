Jaques Vernet, un véritable homme d'Etat

Son prénom s’écrit sans c! Et il y tenait. Voilà comment j’ai fait connaissance avec Jaques Vernet. Par l’intermédiaire de l’orthographe à respecter pour son prénom… la règle que devait connaître toute nouvelle militante du Parti libéral chargée de modestes travaux de relecture dans le cadre d’une campagne électorale. Est-ce si important, ai-je pensé? Aujourd’hui, il ne me viendrait plus à l’idée de me poser la question.

L’irrévérence dont a aimé faire preuve parfois Jaques Vernet puisait sa force et sa légitimité dans l’attachement qu’il éprouvait pour ses racines, prénom compris. Raconter cela me permet d’exprimer en quelques phrases toute la complexité de cet homme d’État au sens le plus noble, attaché à la recherche du bien commun et profondément ancré dans les valeurs libérales, celles qui parlent de liberté et de responsabilité pleinement assumées. Le sens du devoir cohabitait chez lui avec la volonté de ne jamais se laisser enfermer dans des idées toutes faites.

«Prenez du recul», aimait-il à répéter à toutes celles et ceux que le quotidien rattrape avec sa dose de soucis et d’urgences. Pour lui, cela signifiait prendre le temps de voir l’essentiel, de dégager les principes qui guident l’action; une façon de ne pas se laisser entraîner par le premier sentiment qui passe ou le cliché qui a la vie tenace.

Un tel homme ne peut toujours plaire. Il cultivait l’amitié rugueuse et ne mâchait pas ses mots. Ami des bons compromis et homme de collégialité gouvernementale, il n’a jamais craint la vivacité des débats, ni comme parlementaire municipal, ni comme conseiller d’État. Et tout laisse à penser que la Tour Baudet a dû résonner de quelques poussées d’adrénaline. Rien ne semblait lui plaire davantage qu’une salle à convaincre, une opinion à retourner, des esprits à ramener dans le chemin qu’il se traçait. L’une de ses grandes qualités résidait sans doute dans sa capacité à distinguer les idées et les personnes qui les défendent. S’il estimait le débat loyal, les propos les plus vifs ne troublaient pas les liens amicaux et chaleureux qu’il savait entretenir.

Son parcours politique l’aura conduit des bancs du parlement municipal de la Ville de Genève – lieu où il a pris la mesure de son tempérament de «débatteur» – à la présidence du gouvernement de notre République et Canton à trois reprises. La qualité d’un magistrat se mesure dans la durée. Son parcours de conseiller d’État a duré 16 ans, 8 ans à la tête du département du Département des travaux publics, 8 ans à la direction de celui de l’action sociale et de la santé.

Ce qui caractérise Jaques Vernet durant ces années, c’est une constance et une hauteur dans la vision de sa charge et des responsabilités qu’elle implique. Je n’ai jamais vu Jaques Vernet céder à l’électoralisme et encore moins au populisme. Et pourtant, c’est des humains dont il se préoccupait toujours. L’humanisme lui était naturel, la démagogie totalement étrangère. Quant au franc-parler, il était savoureux. Certains en ont fait les frais et notamment les architectes d’Uni Dufour, bâtiment qu’il avait qualifié, lors de son inauguration, de «navrant bunker».

Homme politique, il l’a été pleinement. Mais pour Jaques Vernet, il y avait une vie après la politique. Et c’est ainsi qu’il est devenu notamment Amiable Compositeur et qu’il a présidé le Bureau de cette structure de médiation de 1998 à 2006. Il a ainsi démontré ses talents de négociateur dans la résolution des litiges de travail impliquant des personnes bénéficiant de l’immunité diplomatique et leurs employés. Il a démontré là sa capacité à dialoguer avec l’employée de maison aussi bien qu’avec l’ambassadeur et à rechercher la solution équitable pour mettre un terme au conflit.

Je ne peux énumérer ici tous ces engagements mais je tiens à souligner ici son rôle dans la création de la Fondation du Cœur des Grottes, en 1996, à une époque où ce lieu d’accueil pour femmes en très grande difficulté était menacé dans son existence. Jaques Vernet était une personnalité entière et sensible, passionnée et engagée. Il a marqué Genève et il a démontré par l’exemple ce que signifie être un «homme d’État». (TDG)