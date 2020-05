Il est temps de prendre du recul

Genthod, 26 avril Il ne se passe guère de jours sans que la presse, par des articles rédactionnels ou d’invités, ne fasse l’amalgame entre le réchauffement climatique et l’épidémie du coronavirus, le premier étant supposé lié à, voire responsable de la seconde.

Sans remettre en cause ni l’un ni l’autre de ces deux graves problèmes, leur relation de cause à effet est très discutable.

L’hebdomadaire «Courrier international» du 16 avril a publié une double page visuelle pour montrer l’importance et la fréquence des épidémies.

En remontant dans le temps, on trouve notamment la grippe espagnole de 1918 à 1919, avec 40 à 50 millions de morts, la variole en 1520, avec 56 millions de morts, et surtout la peste noire (bubonique) de 1347 à 1351, avec 200 millions de morts, qui a décimé entre 30 et 50% de la population européenne, sans même parler de la peste de Justinien de 541 à 542 avec de 30 à 50 millions de morts.

Bien sûr, la médecine de l’époque n’était pas celle d’aujourd’hui, mais la planète était infiniment moins peuplée. Et surtout, à l’époque toujours, il n’y avait ni énergie fossile, ni usines polluantes, ni pesticides, ni mondialisation, tous ces facteurs dont s’emparent aujourd’hui certains pour désigner un bouc émissaire politiquement porteur, mais essentiellement lié au changement climatique.

Revenant par ailleurs à l’actualité, il serait souhaitable que ceux, tant dans le secteur public que le privé, qui n’ont cessé de dénoncer les réserves des caisses maladie et les freins à l’endettement qui ont jusqu’ici préservé les finances publiques suisses changent enfin leurs discours, qui n’ont fait que privilégier les flux tendus et l’absence de stock de masques et autres tests.

Michel Barde