«Gros macho» et grève des femmes

À l’heure où vous lisez ces lignes, des centaines de milliers de Suissesses posent les outils pour se croiser les bras et dire que ça ne va définitivement pas. Que les femmes dans ce pays continuent de subir un monde d’hommes où l’égalité n’existe pas. Elles ont raison. Cela doit changer. La grève des femmes et surtout les débats de fond, polémiques ou coups de gueule qui l’ont précédée y contribuent. La perspective de la grève a provoqué une prise, sinon une crise de conscience nationale: l’égalité hommes-femmes est toujours loin d’être atteinte, qu’il s’agisse de salaires, de tâches domestiques ou de reconnaissance. Or, l’égalité des sexes constitue non seulement une obligation directement issue des droits humains, mais aussi une contribution cruciale pour un meilleur fonctionnement de notre système et de notre pays. Vive donc la grève des femmes!

Jusqu’ici tout va bien. J’écris pourtant cette chronique avec une certaine appréhension. Trouver les mots justes, ne pas froisser des sensibilités à fleur de peau, ne pas taper sur les hommes pour se déculpabiliser de l’être, respecter toutes les formes de féminisme – même les plus extrêmes et discriminantes peuvent avoir du bon quand, à la racine, la cause est bonne, non? – d’un autre côté ne pas céder au politiquement correct du «tout le monde il est féministe, tout le monde il est gentil».

Les nerfs ont été mis à vif par la volonté de certaines d’exclure les hommes de la manifestation. Les hommes qui ont osé réclamer leur place sur la place publique se sont fait remettre en place. D’ailleurs, suis-je bien à ma place pour commenter la grève féministe? Un homme ne ferait-il pas mieux de se taire en cette journée où la parole appartient de fait aux femmes? Pas de chance, c’est le jour de ma chronique. Je n’ai envie de passer ni pour un gaucho idéologue ni pour un gros macho.

«Gros macho!» Justement, un jour, une femme alpha m’a lancé ces deux mots à la figure en pleine réunion. À court d’arguments pour contrer des chiffres, essentiels dans le contexte discuté, vérifiables et vérifiés, elle m’avait asséné ce «gros macho!» Son constat, forcément irréfutable, était censé invalider tout autre argument rationnel. «Gros macho», la messe et la vérité étaient dites. Terrible aveu de faiblesse mais payant à l’heure du #metoo tous azimuts. Les femmes qui se battent pour l’égalité ne se reconnaîtront pas dans cette simple inversion des clichés de domination.

Histoire triviale à première vue. Pourtant elle raconte bien comment l’autorité statutaire est en train de changer de camp. Depuis des temps immémoriaux, la parole de l’homme écrase toute tentative par «le sexe anciennement dit faible» de la contester. L’homme avait toujours raison. Aujourd’hui, la parole de la femme commence progressivement à supplanter celle de l’homme, juste revanche face aux abus et à l’arrogance masculine à travers les siècles.

Bien au-delà de l’anecdote contée, nous allons, en toute bonne logique, vers un système de discrimination positive (aussi appelée «reverse discrimination») à l’enseigne de l’«Affirmative action» aux États-Unis, un programme qui dès les années 60 visait à favoriser les minorités, raciales surtout, en matière d’embauche. À compétences plus ou moins égales, un Black grille la politesse à un Caucasien. En théorie du moins. La nouvelle inégalité ainsi créée n’en serait pas une, puisqu’elle consiste à rattraper les ravages de plusieurs siècles d’esclavage et à corriger une inégalité globale qui perdure. Osons le comparatif. Depuis l’aube des civilisations, les régimes, quels qu’ils fussent, ont fait de la femme l’obligée de l’homme. Que nous accordions aujourd’hui une priorité aux femmes dans certains domaines paraît logique. Cela durera tant que le statut de la femme ne sera pas complètement égal à celui de l’homme dans notre société.

Les vrais machos et autres ultraconservateurs de base feraient bien de le comprendre. S’ils ne supportent pas la priorité qui, de plus en plus, sera accordée aux femmes, ils seraient bien inspirés de se battre pour l’égalité intégrale. Ce n’est que lorsque celle-ci sera atteinte que l’on renoncera aux mécanismes correcteurs, conscients ou non. Et que les excès du politiquement correct se dissiperont. (TDG)