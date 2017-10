Grand Théâtre: sinistre saison pour Pagani

Le retour de l’Opéra à la place Neuve, dans ses vénérables murs refaits à neuf, devait être un coup d’éclat. Les contrats artistiques dormaient depuis longtemps déjà dans les tiroirs de Tobias Richter, directeur du Grand Théâtre, qui trépignait de marquer les esprits à la rentrée 2018 avec un fastueux Ring de Wagner; ce monument musical devait couronner à la fois la fin des travaux du navire amiral de la culture et la dernière saison du capitaine, qui rendra les clefs en été 2019.

Mais le Grand Théâtre a pris l’eau, entraînant dans sa noyade non seulement la moitié d’une ambitieuse saison, mais aussi, a priori, plusieurs millions de francs. Entravé par une nappe phréatique, le chantier aura quatre mois de retard. La saison 2018-2019 devrait donc démarrer dans les murs de l’éphémère Opéra des Nations, incapable d’accueillir les productions prévues. Tobias Richter a immédiatement saisi l’ampleur de ce qu’il qualifie de «pur cauchemar»: il court l’Europe pour rencontrer les artistes et les producteurs, renégocier les contrats et tenter de sauver ce qui peut l’être.

Pendant ce temps, un autre acteur clef de ce triste dossier ne semble pas avoir pris conscience de la catastrophe. Pour Rémy Pagani, conseiller administratif en charge des Constructions et de l’Aménagement, l’événement tiendrait de l’imprévisible incident de chantier, inévitable lors de travaux de rénovation et d’agrandissement si conséquents. Selon le magistrat d’Ensemble à Gauche, rien d’autre qu’un banal retard. Comme il en a connu tant d’autres.

Si on ne peut pas lui donner tort, sa responsabilité n’en est pas moins engagée, puisque c’est lui qui a choisi de miser sur un calendrier serré, ne laissant place à aucun imprévu. A la tête des chantiers de cette ville depuis dix ans, l’homme ne manque d’expérience. Or son caractère frondeur et entêté a encore pris le dessus. Impossible de chiffrer pour l’heure les dégâts, mais les sources concordent: la facture s’élèvera sans doute à plusieurs millions de francs. Les contrats d’artistes et de coproductions avec d’autres maisons lyriques se négocient des années à l’avance. Nul doute que leurs avocats leur permettront d’obtenir des dédommagements à la hauteur des dommages causés. Dans l’histoire, ce sont bien les contribuables qui passeront à la caisse. Avec des précautions d’usage, on aurait sûrement pu éviter d’en arriver là.

Perdre un pari, passe encore. Mais cet automne, Rémy Pagani cumule les bourdes. Le Conseil d’Etat vient d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre pour déterminer son rôle dans l’annulation de la votation sur les coupes budgétaires. Celui qui porte le titre honorifique de maire a gravement manqué de neutralité dans l’élaboration de la brochure officielle. Après avoir mouillé sa chemise de militant pour contrer les coupes de 2,5 millions de francs voulues par la droite municipale, il a lui-même provoqué l’annulation du scrutin qui lui tenait tant à cœur.

Le rapport entre les deux affaires? Le manque de diligence de Rémy Pagani qui d’un côté fustige ses adversaires parce qu’ils mettent à mal les prestations au peuple mais qui de l’autre n’hésite pas à jouer au poker avec l’argent du contribuable.

L’affaire tombe d’autant plus mal que la gauche s’offusquait, en septembre encore, de l’attitude des députés PLR qui rechignaient à verser trois millions de subventions au Grand Théâtre. Elle prédisait un manque à gagner aux conséquences terribles. Résultat: le Canton paiera son dû. Finalement, c’est peu ou prou la même somme qui risque de passer à l’eau en raison de la légèreté avec laquelle l’affaire a été menée.