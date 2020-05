Genève-Plage appartient à la République

Genève, 7 mai

Genève-Plage est un merveilleux site qui appartient au Canton, soit à l’ensemble de la population genevoise.

Voilà que le Canton veut remettre ce site à l’une des communes les plus riches du canton.

Récemment, la Commune de Collonge-Bellerive a décidé de limiter l’entrée de la plage aux habitants de la commune, puisqu’elle est sur leur territoire, eu égard à la fréquentation.

Assisterons-nous à ce que Genève-Plage, historiquement fréquentée par l’ensemble des Genevois et Genevoises, et ce quelle que soit leur commune, se voient un jour refuser l’entrée parce que cette plage n’est plus cantonale?

En plus, la Commune de Cologny a indiqué que ses habitants n’avaient pas besoin d’une piscine, puisque la majorité d’entre eux en possédait déjà une!

Donc résumons: on va transférer un site populaire à une commune dont les habitants n’en ont pas besoin, pour de simples raisons financières!

Ce site est un actif qui représente une prestation à la population. C’est une propriété de la République et par là de l’ensemble de la population. Si par malheur le Conseil d’État devait persister dans sa démarche, c’est l’ensemble des citoyens et citoyennes qui devraient pouvoir se prononcer.

En tant que député de gauche, je m’engage à lancer un référendum avec d’autres associations, telles que celle des Usagers des bains et piscines genevoises, pour que ce site populaire reste accessible à tous les Genevois, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent!

Alberto Velasco, député