Et si le Texas d’Eva Longoria faisait tomber Donald Trump?

«Je suis beaucoup plus Américaine que Donald Trump! Je suis de la neuvième génération, mes aïeux n’ont jamais traversé la frontière… ce serait plutôt la frontière qui a traversé leurs terres!» La très militante Eva Longoria, rendue célèbre par la série «Desperate Housewives», ne manque pas une occasion de rappeler qu’elle est la lointaine descendante d’Espagnols venus s’installer dans l’ancienne province de Tejas, laquelle fut espagnole, mexicaine, puis indépendante, avant son annexion en 1845 par le grand voisin du nord. Par comparaison, la mère de l’actuel président des États-Unis est arrivée d’Écosse à 18 ans et le père est né dans une famille d’immigrés allemands…

Ulcérée par les propos racistes de Trump contre la population hispanique en général et les immigrés latino-américains en particulier, Eva Longoria tient peut-être sa revanche à l’heure où le président entame la campagne pour sa réélection en novembre 2020. Car ce sont précisément les Hispaniques du Texas, en plein boom démographique, qui pourraient le faire tomber l’an prochain, s’ils font basculer dans le camp démocrate ce fief des Républicains resté inébranlable depuis 1980. C’est mathématique: sans l’appui de cet État, le «Grand Old Party» n’a pratiquement aucune chance de décrocher la victoire.

Bien sûr, la montée en puissance du vote latino, cela fait longtemps que les Démocrates en rêvent aux États-Unis. En 2020, pour la toute première fois, l’électorat hispanique sera la plus importante minorité du pays, dépassant les Afro-Américains. Elle représentera plus de 13% des citoyens en âge de voter. Et sa croissance est bien plus rapide que celle de la population blanche anglo-saxonne. Au Texas, où la plupart des résidents hispaniques (40,4%) ne sont pas issus de l’immigration, ils sont déjà presque aussi nombreux que les «Blancs» (42,3%) et ils ont beaucoup en commun avec les populations «noire» (12,2%) et asiatique (5,1%).

«Les propos racistes du président ont mobilisé les minorités contre lui»

Évidemment, les Hispaniques ne votent pas tous Démocrate. Le sénateur Ted Cruz, par exemple, est un Républicain jugé proche de la ligne Trump. Mais force est de constater que les propos racistes du président ont mobilisé les minorités contre lui. Ainsi, on n’a jamais vu une proportion aussi grande d’électeurs hispaniques s’enregistrer pour voter. Et leur participation réelle le jour du scrutin a récemment augmenté de manière spectaculaire.

Surtout, cette montée en puissance des Tejanos se produit alors que de plus en plus de Blancs texans rejettent Donald Trump. L’Amérique de Houston, de Dallas ou d’Austin n’est pas sinistrée, elle est en plein boom et ne veut pas de barrières aux échanges commerciaux. Bref, le Texas pourrait être en 2020 l’un des «Swing States» (un État qui peut basculer) et donc un champ de bataille politique investi massivement par les deux partis. Après tout, en novembre dernier, le Démocrate Beto O’Rourke, d’ascendance irlandaise mais parfaitement hispanophone, a failli ravir le poste de Ted Cruz!

En juillet, quatre députés républicains ont annoncé qu’ils renonçaient à se représenter l’an prochain. C’est peut-être une coïncidence. Ou alors un signe des temps?