Ebola: qui dira la résilience des Congolais?

Depuis près d’une année, une épidémie d’Ebola sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri en République démocratique du Congo. Plus de 1800 cas ont été dépistés et 1200 personnes sont décédées. L’OMS et la Croix-Rouge sont sur le pont afin d’endiguer la propagation du virus. Déjà difficile d’accès en temps normal, cette région est depuis une vingtaine d’années le théâtre de combats entre l’armée régulière et une myriade de groupes armés sur fond d’enlèvements et de terreur. L’épidémie bouleverse encore un peu plus la vie des gens, à la maison comme au travail.

À Kinshasa, au bord du fleuve Congo où je viens de passer quelques jours, des collègues du CICR m’ont parlé de leur travail de lutte contre l’Ebola. Leur témoignage touche à l’indicible.

Ebola est une fièvre hémorragique qui se transmet par les fluides, entendez par là la salive, les larmes, la transpiration, le sperme, le sang. Pour éviter la contamination, une politique dite de «zéro contact» est exigée de tous: «Dans les zones exposées, on ne se serre pas la main. On n’envisage même pas de s’embrasser ou de se prendre dans les bras.»

Prévenir, c’est guérir, dit-on. Pas évident dans ce climat de parano où les rumeurs et les préjugés vont bon train. En clair, «il faut faire comprendre aux habitants qu’un guérisseur traditionnel ne peut pas les guérir d’Ebola et que les travailleurs humanitaires ne sont pas rémunérés pour chaque décès… Des journalistes locaux engagés aux côtés des volontaires de la Croix-Rouge se démènent contre la désinformation.»

Car la prévention d’Ebola empêche le rituel du deuil, qui impose notamment de pleurer sur le corps du défunt et de l’habiller. Désormais, «les familles doivent dire au revoir au défunt à travers une bâche en plastique, pendant que son corps est aspergé de chlore avant d’être mis dans un sac mortuaire, puis un cercueil avant d’être enterré par des inconnus vêtus de combinaisons effrayantes.» Dans le jargon, on les appelle des inhumations dignes et sécurisées. Malgré les énormes efforts engagés, la peur d’une contamination plus étendue persiste et hante les esprits.

En écoutant ces délégués, je songe furtivement aux masques funéraires africains auxquels se mêlent les masques inquiétants en forme de long bec blanc recourbé que portaient les médecins du Moyen Âge luttant contre la peste noire, à Venise et ailleurs. S’y ajoute l’image du Dr Marcel Junod venu de Genève soigner les blessés d’Hiroshima peu après l’apocalypse ainsi que les silhouettes zombiesques des sauveteurs de Fukushima luttant contre des maux invisibles… Et aussi la voix basse de l’insaisissable Kurtz, assoiffé d’or et d’ivoire du «Cœur des ténèbres» de Joseph Conrad, prononçant ses dernières paroles dans son antre du Congo: «L’horreur! L’horreur!»

Dans la chaleur de la nuit africaine, un délégué du CICR me parle des vaccinations en cours dans la région de Beni au Nord-Kivu et de ces jeunes orphelins de l’Ebola pris en charge par des familles d’accueil sur place. Aujourd’hui au Congo, le virus Ebola n’est qu’un élément de la chaîne des fléaux qui frappe les habitants. Qui dira la résilience des Congolais? (TDG)