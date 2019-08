Des vents noirs soufflent sur l’Europe

L’Europe nouvelle a déjà commencé à bouger depuis les dernières élections. Ursula von der Leyen a accédé à la présidence de la Commission de manière peu orthodoxe, les candidats proposés au poste n’ayant pas obtenu les appuis nécessaires. Les négociations se sont donc activées et son nom a fini par s’imposer. Pour beaucoup, ce fut un signe de la flexibilité des institutions et de l’aptitude des politiciens expérimentés à trouver des sorties aux impasses. Pour d’autres, ce fut un mauvais signe, les règles du jeu n’ayant pas été suivies, ce qui est toujours une preuve de faiblesse.

Le panorama a changé. Pour la première fois, il n’y a pas de majorité claire quand on additionne les deux forces qui ont gouverné le club sélect de l’Europe depuis sa fondation, les démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates. Le Parlement s’est fragmenté, comme on le voit dans les États membres: entrent en jeu de nouvelles forces, d’autres perceptions. Des partis remettent en question le projet européen lui-même. Pour bien des gens, c’était inévitable, et cela signifie la croissance d’une Union plurielle. Pour d’autres, c’est une mauvaise nouvelle. La fragmentation complique les accords pour adopter des mesures ambitieuses devenant progressivement illusoires. Mais au-delà de tout, l’extrême droite est entrée dans les institutions avec fracas avec son programme dangereusement xénophobe et ultranationaliste. Voilà où nous en sommes.

Sous peu, Bruxelles sera confrontée à la possibilité d’un Brexit sans accord. Quels que soient les plans de contingence, ce scénario imprévu mettra les puissants engrenages des institutions européennes à l’épreuve. C’est à ce moment que l’on verra à quel point le projet résiste à la bourrasque. Et comment.

Il y a peu de discussion sur le fond: l’Union ira de l’avant sans le Royaume-Uni, à la va-comme-je-te-pousse si le Brexit se confirme. Ce qu’il importe de savoir, c’est avec quelle force et quelle cohésion elle affrontera l’avenir. La croissance est fragile et les menaces toujours plus grandes: la guerre commerciale et financière entre les États-Unis et la Chine, les profonds changements dans un monde où règnent les géants de la technologie, les transformations irréversibles du marché du travail. La situation politique n’est pas non plus favorable: Trump brise les liens étroits entre les États-Unis et l’Europe, le moteur allemand défaille un peu, la Russie de Poutine sème l’ivraie chaque fois qu’elle le peut.

Vu les circonstances pour le moins délicates, il convient de se souvenir de la façon dont tout a commencé et, pour cela, il ne reste plus d’autre solution que de revenir à l’Europe en ruine de l’après Seconde Guerre mondiale. L’immense désolation, les grandes caravanes de gens perdus, la dépravation morale découlant de la nécessité de survivre dans un monde de désespoir, l’humiliation que la défaite signifiait pour tant de gens. C’est notamment à cette époque qu’une partie de l’Europe combattait l’autre partie de l’Europe. Les déchirements et contradictions résultant de tant d’horreurs demeurent illustrés dans une anecdote que récupère Curzio Malaparte au début de son roman «La Peau» (1949), qui décrit ce qui se produisit à Naples après l’arrivée des Alliés, les troupes américaines en tête. Les soldats et les officiers italiens qui avaient jusque-là lutté aux côtés d’Hitler ont dû changer d’uniforme pour faire précisément le contraire: poursuivre les Allemands. «Je me sentais merveilleusement ridicule dans mon uniforme anglais», explique cet écrivain qui appartenait au Parti national fasciste, duquel il fut expulsé par Mussolini au début des années trente, et qui termina sa vie proche du communisme. C’étaient les uniformes «dont on avait dépouillé les soldats britanniques tombés à El Alamein et à Tobrouk. Dans ma veste militaire, écrit-il, on voyait trois trous de projectiles de mitrailleuse. Mon tricot de corps, ma chemise et mon caleçon étaient tachés de sang. Mes chaussures provenaient aussi du cadavre d’un soldat anglais.»

Ezra Pound, un autre écrivain fasciste, fut arrêté par les partisans dans sa maison de Rapallo le 3 mai 1945. Il était en train de traduire un philosophe chinois, héritier de Confucius, et proposa à ceux qui l’avaient attrapé de faire une émission de radio. «Voici les Cendres de l’Europe, la Voix de l’Europe en cendres» était le titre. Patricio Pron le relate dans son roman «No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles» (Ne pleure pour personne vivant dans ces rues).

Suite à l’épisode «Open Arms», où l’Italie de Salvini a brandi l’étendard du refus de «l’autre», un vent noir a soufflé depuis la Méditerranée. L’Europe d’aujourd’hui ne peut ignorer qu’elle a surgi des cendres qui recouvraient l’autre Europe, celle dévastée après une très longue guerre visant à freiner les ambitions de projet totalitaire de quelques dirigeants qui croyaient à la supériorité de «leur peuple» en regard de tous les autres.