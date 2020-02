Des critères de risques à revoir

Genève, 13 février

L’abattage de trois chênes centenaires a lieu dans le parc de l’OMPI; officiellement parce qu’ils sont en mauvais état et dangereux pour les promeneurs! Sur quels critères a-t-il été autorisé par l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), dirigé par Antonio Hodgers? Quel concept de «danger» l’OCAN a-t-il employé? Visiblement celui dont il use et abuse depuis si longtemps

Il est nécessaire que cela cesse! Il faut absolument que les risques encourus par la population soient calculés comme le fait l’Ofrou (Office fédéral des routes)! En effet, ne pouvant investir dans des mesures de protection pour toutes les routes (centaines de milliards), l’Ofrou vérifie si le risque identifié (risque de décès) peut ou non être considéré comme acceptable par la société (pour éviter des poursuites certainement) en fixant un seuil minimal de nombre de véhicules concernés par le «risque» couplé avec un calcul de probabilité que l’évènement ait lieu.

Avec ce calcul nous obtiendrions, pour la plupart des arbres des parcs, le critère de non-intervention pour les motifs suivants: la fréquence de la chute de l’arbre est unique, l’ampleur du dommage est nulle sur du gazon, aucun objet nécessite une protection, ce n’est pas une zone en danger, les mesures à entreprendre sont les mêmes que pour les promeneurs en forêt en cas de mauvais temps.

Or, aucun arbre actuellement ne peut plus espérer devenir centenaire! Cette situation est due en partie, selon nous, à la peur des politiques d’être sanctionnés par la loi en cas d’accident. Mais «le risque zéro avec les arbres, tout comme avec les échafaudages, n’existe pas, mais ils ne sont pas moins dangereux non plus», comme le dit Francis Hallé.

Par conséquent, il convient de faire évoluer la pratique de l’OCAN afin que l’arbre ne soit plus l’épouvantail des magistrats, qu’il obtienne la place et le temps dont il a besoin pour se développer, que l’on respecte son mode de vie.

En conclusion, en cas d’adoption d’une loi basée sur les mêmes principes de l’Ofrou, nous éviterions les discours de type «ils sont tous malades et tous dangereux» justifiant n’importe quelle intervention. Et cela permettrait à l’autorité compétente d’être davantage crédible!

Séverin Brocher