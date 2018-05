De bleu, de bleu: un chatbot donne les résultats des élections

Des employés de l’État ont lancé un projet pilote: un robot donnant les résultats des scrutins sur Facebook Messenger, baptisé «LandmanBot» et accessible sur sur facebook.com/LandmanBot. Ce «chatbot», ou agent conversationnel, est resté très confidentiel. «C’est un projet non officiel», précise son concepteur, Olivier Leclère, conseiller en organisation de l’information à la Chancellerie d’État. «Il s’agit au départ d’une initiative personnelle, prise durant l’été 2017. J’ai reçu le soutien de collègues et de sociétés privées – SQLI, Telono et Oracle – ce qui a permis d’offrir un service plus solide pour les élections du 15 avril et du 6 mai.» Les premiers essais ont eu lieu durant les votations de septembre et de mars. Le géant de l’informatique Oracle a ensuite fourni gratuitement sa plateforme de chatbot pour le projet. Les résultats des scrutins sont tirés des données publiées par l’État en open data (données publiques mises à la disposition de tous).

Respectueux de la vie privée, le chatbot ne conserve pas le nom de ses utilisateurs. À ce stade, il souffre encore de quelques erreurs de jeunesse – il reste parfois bloqué dans l’attente d’un mot-clé – et n’a pas beaucoup de conversation. Il compte une seule blague à son répertoire. «On a tenté d’ajouter quelques de bleu, de bleu, mais l’humour d’un robot peut vite devenir lourd», relève Olivier Leclère.

Un chatbot répondant à des mots-clés précis est facile à mettre en place. En revanche, lui faire comprendre des concepts est une autre paire de manches. Cette étape est nécessaire pour qu’il comprenne des synonymes et variantes de formulations. La solution passe par l’intelligence artificielle: on «entraîne» des ordinateurs en leur donnant à lire des milliers de phrases. Cependant, la plupart des logiciels et des corpus de textes sont en anglais. Ainsi, dans un premier temps, LandmanBot traduisait les phrases des internautes en anglais et ses propres réponses en français.

Olivier Leclère et ses collègues passionnés poursuivront leur projet en vue des prochains scrutins genevois. Objectif: en plus des résultats détaillés, proposer aux utilisateurs une aide au vote en ligne. (TDG)