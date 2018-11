C’est le moment d’y aller tous ensemble

Cela fait trois ans que la communauté internationale a approuvé le texte Éducation 2030. Éducation 2030 est le document où se concrétise la réalisation de l’Objectif 4 des Objectifs du développement durable, «Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie».

Ce document souligne que la société civile apparaît comme étant l’un des groupes qui l’adoptent, ce qui est relativement nouveau et qui implicitement reconnaît un partage de responsabilités et de pouvoir entre l’État et la société civile. En ce sens-là, le document remarque que l’éducation est une cause commune qui implique que la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques soient un processus inclusif comprenant, parmi d’autres acteurs, la société civile. Et sur les organisations de la société civile, le document remarque qu’elles doivent être engagées et impliquées à tous les stades, de la planification au suivi et à l’évaluation, et leur participation doit être institutionnalisée et garantie.

Nous, comme d’autres ONG, avons pris au sérieux l’appel de la communauté internationale à jouer un rôle lors de l’implémentation du programme Éducation 2030. Nous avons promu le texte à travers des événements et la publication du texte «Éducation 2030 – Le rôle de la société civile». De plus, nous avons développé des critères d’évaluation comme l’indice de liberté d’enseignement – corrélations avec des indicateurs choisis.

C’est dans ce contexte que l’Oidel, à nouveau, vient de publier un nouvel indice qui permet d’évaluer l’attitude des États vis-à-vis de ses partenaires et ses effets. Dans ce rapport, nous avons observé que de plus en plus, depuis 2002, les États font confiance à la création d’établissements de la société civile dans toutes les régions. Nous pouvons signaler que les pays qui ont amélioré le plus les conditions qui favorisent l’existence de ces écoles sont la Slovaquie, Israël, l’Angola et le Pérou. Ainsi, nous avons observé que favoriser l’existence des écoles de la société civile peut améliorer la qualité de l’enseignement. Finalement, on constate qu’assurer le financement des écoles de la société civile n’a pas d’impact sur le budget de l’éducation.

Comme nous, il y a plusieurs organisations de la société civile qui font des propositions concrètes pour le programme Éducation 2030. Nos recherches nous permettent de constater que cette nouvelle approche participative du droit à l’éducation est essentielle pour l’accomplissement de l’Objectif 4. Il ne s’agit pas d’un problème financier ou de résultats, mais de volonté politique. C’est l’heure de prendre au sérieux l’éducation. (TDG)