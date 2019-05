Attention, chute de balcons sur la France!

Pour être franc, j’ai d’abord cru à une plaisanterie. Le Ministère français de la cohésion des territoires a commandé à l’automne 2017 un rapport sur «les risques liés aux balcons». Ce n’est pas un gag, un tel rapport est en voie de finalisation pour être remis au début du mois de juillet au ministère commanditaire. C’est le site d’information spécialisé dans la construction «Batiactu» qui le révèle, cité par «Libération».

Attention, ne rigolez pas! Un rapport, en France comme ailleurs, c’est du sérieux: des experts y travaillent depuis plus d’une année, sous la houlette de l’Agence qualité construction, une structure parapublique dont l’une des missions est l’«identification des pathologies potentielles qui pourraient être amenées par de nouveaux modes constructifs»…

Pathologies potentielles… Bigre, les balcons seraient-ils la nouvelle menace qui nous guette? Une menace d’autant plus sournoise et terrifiante qu’elle est omniprésente, silencieuse, et que par notre amour inconsidéré des balcons nous en sommes les complices avant d’en devenir peut-être, un jour, les victimes. Car, voyez-vous, les balcons tombent!

Bien sûr ce n’est pas la règle, c’est même plutôt rare, pour ne pas dire rarissime, mais quand cela arrive les conséquences peuvent être dramatiques. Ce fut le cas à Angers en octobre 2016, quand lors d’une pendaison de crémaillère un balcon s’est effondré du troisième étage d’un immeuble, faisant quatre morts et quatorze blessés.

Bon, ils étaient 18 sur un balcon de 5 m2, le genre de précision qui passe pour un détail quand on est frappé par un tel drame. Il y a des cas moins dramatiques. En janvier 2007, à Issy-les-Moulineaux, un balcon s’était décroché du septième étage d’un immeuble construit vingt ans auparavant, entraînant tous les balcons inférieurs dans sa chute. Heureusement, ils étaient vides et il n’y avait eu aucun blessé.

C’est notamment à la suite de l’effondrement d’Angers que le rapport d’experts a été commandé. On attend bien sûr avec impatience les conclusions mais, grâce à la presse, certains éléments peuvent déjà être révélés. D’abord ce constat accablant: les experts sont incapables de citer le nombre exact de balcons en France, faute de données statistiques. Comment un pays disposant d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU peut-il ne pas tenir une telle statistique? C’est inconcevable. Mais rassurez-vous, les experts ont fait une estimation: il y en aurait «plusieurs millions» en France.

Deuxième constat: le danger est en augmentation. Pourquoi? Parce que les balcons sont beaucoup plus fréquents dans les constructions modernes que dans le bâti ancien. Plus il y a de balcons, plus il y a de danger, C.Q.F.D.!

Mais le troisième constat est le plus terrifiant. Et peut-être le plus surprenant: la cause principale des effondrements de balcon est un défaut de construction. Ça alors, qui y aurait pensé – c’est un métier, l’expertise…

En Suisse, nous sommes bien placés pour savoir que «petit pays, petits soucis». Depuis que je suis en France, je découvre que dans un grand pays, ce n’est pas si simple…

