Alléger la charge des primes

Des subsides pour aider certains assurés

Genève est l’un des cantons qui connaît les primes les plus élevées et les plus fortes hausses moyennes de primes annuelles. Pourtant, les salaires réels et les rentes ont très peu progressé. Ainsi, le poids des primes dans le budget des ménages est un problème majeur: pour de nombreuses personnes, les primes représentent jusqu’à 20 ou 25% du revenu du ménage!

C’est pourquoi l’initiative (plus loin: IN) 170 «Pour des primes d’assurance-maladie plafonnées à 10% du revenu du ménage!» lancée par le Parti socialiste, les Verts et Ensemble à Gauche, réforme les subsides d’assurance maladie afin de ramener la charge de la prime au maximum à 10% du revenu et permet de protéger durablement les assurés. 10%, c’est un maximum! Voici quelques exemples concrets des effets de l’IN 170: une personne seule ayant un revenu déterminant unifié (RDU) de 50 000 fr. aujourd’hui ne touche aucun subside et consacre 14,35% de son RDU à ses primes. Avec l’initiative, elle recevra 181 fr. par mois de subsides.

Un couple avec un enfant à charge et un RDU de 71 000 fr. a droit aujourd’hui à 100 fr./mois de subsides. Avec l’initiative, ce subside sera porté à 747 fr./mois pour toute la famille.

Avec deux enfants à charge et 87 000 fr. de RDU, aujourd’hui leurs subsides s’élèvent à 144 fr./mois et leur taux d’effort est de 18,46%. Avec l’initiative, ce montant sera porté à 757 fr./mois pour les 4 membres de la famille, ramenant le taux d’effort à 10%, ce qui doit être le maximum! Pour les personnes aux revenus supérieurs, l’IN 170 ne change rien: elles continueront à payer leurs primes d’assurance maladie sans subside, comme c’est le cas aujourd’hui. Pas de demi-mesure pour répondre aux besoins et soutenir la classe moyenne.

De plus en plus d’assurés optent pour une franchise élevée afin de voir leur prime mensuelle baisser et doivent de prendre le risque de faire face à des coûts de santé considérables. Les conséquences sont dramatiques: chaque année, entre 10 et 20% des assurés ne se rendent plus chez le médecin par crainte de frais qu’ils ne seront pas en mesure d’assumer.

Le contreprojet opposé à l’initiative améliore le système des subsides genevois, mais n’est qu’une demi-mesure. Au contraire, l’initiative bénéficiera surtout aux personnes qui ne sont pas ou peu aidées par le système actuel. Le public cible sera ainsi nettement élargi, notamment pour les familles de la classe moyenne.

Ces dernières années, les habitants de Genève se sont serré la ceinture alors que les charges courantes ont augmenté (loyer, primes d’assurance maladie, etc.).

L’IN 170 «Pour des primes d’assurance-maladie plafonnées à 10% du revenu du ménage!» permet d’apporter enfin une solution à ce problème.

Ne devenez pas un nouvel assisté

Que ce soit l’IN 170 pour des primes d’assurance maladie ne dépassant pas 10% du revenu des ménages ou le contreprojet, susucre donné aux socialistes par le PLR pour leur faire adopter le paquet RFFA, ce qui s’avère finalement un échec total, puisque finalement ceux-ci appellent à son rejet, c’est la pire des solutions comme mesure indirecte d’accompagnement au volet cantonal RFFA. Des propositions dangereuses pour nos finances. Coût: 400 millions pour l’IN et 186 pour le contreprojet. Argent que nous n’avons bien évidemment pas et qu’il faudra bien trouver. Elles poussent 90 000 personnes supplémentaires à l’aide sociale contre 53 000 aujourd’hui.

Pour les opposants, la seule vraie solution en faveur de la population aurait été de proposer une baisse fiscale également pour les contribuables et pas seulement aux entreprises. Comme l’ont fait d’ailleurs les Cantons de Vaud, Valais, Jura, Neuchâtel. Car contrairement à ce que déclare le Conseil d’État, la seule manière connue et reconnue d’augmenter le pouvoir d’achat des habitants n’est pas d’augmenter massivement les aides sociales comme il le souhaiterait mais de baisser les impôts pour les particuliers. Vous pouvez également poser la question à votre entourage, savoir ce qu’il préfère entre une augmentation des aides sociales ou une baisse d’impôt.

La réponse sera quasi toujours la même: baisse d’impôt! Et cela surtout pour deux raisons. La première est d’ordre psychologique. Personne ne souhaite devenir dépendant de l’État. On préfère payer moins d’impôts. La deuxième c’est qu’une fois qu’on a bien mesuré le pour et le contre, on comprend vite que l’on n’a aucun intérêt financier à toucher une aide quelle qu’elle soit, y compris un subside à l’assurance maladie, car nous devrons les financer avec nos impôts. En touchant un subside à l’assurance, vous aurez forcément moins de déduction puisque votre prime sera moins élevée. Et pour quelques dizaines de francs en moins à déduire sur votre déclaration, vous risquez de subir une augmentation d’impôt.

La solution doit passer par une augmentation de la déduction sociale des primes d’assurances sur vos impôts. Seule mesure valable pour aider les familles à faire face à l’augmentation des primes et pour augmenter leur pouvoir d’achat. Cela le législateur fédéral l’a bien compris puisque dès l’an prochain le montant à déduire va doubler pour l’impôt fédéral direct. C’est exactement ce qu’a proposé l’UDC en déposant un projet de loi (12 166) qui demande de doubler la déduction fiscale de la prime effective payée. Projet toujours en suspens devant la commission fiscale, qui n’attend plus qu’une majorité pour être voté. Seule une vraie baisse fiscale en votre faveur est acceptable comme compensation à la réforme RFFA. La gauche aime tellement les assistés qu’elle en veut toujours plus. Ne devenez pas l’un d’entre eux! Votez 2 x non à l’IN 170 et à son contreprojet. (TDG)