Il y a toujours urgence climatique

Cartigny, 30 avril

De plus en plus souvent, nous entendons et lisons que la priorité n’est plus la lutte contre le réchauffement de l’atmosphère et des océans qui s’accélère et le dérèglement climatique qui s’accentue. Le Covid et la reprise économique doivent focaliser toute notre attention, nous dit-on. Et la sixième extinction massive de la vie sur terre, déjà bien engagée, de passer à l’as également!

Je viens de passer un mois et demi à Kuala Lumpur en quarantaine. Nous avons eu droit à des averses diluviennes quasiment toutes les fins d’après-midi… en pleine saison sèche! En arrivant en Suisse, j’apprends que la sécheresse sévit depuis deux mois. Grave, en cette période de l’année! Il semble que ça s’arrange… Même si la pollution a sensiblement diminué, nous ne pourrons compter sur aucune évolution climatique positive avant longtemps.

Que la diffusion du Covid soit criminelle ou accidentelle, soyons conscients qu’il ne s’agit que d’un petit avertissement: la fonte de la banquise et du permafrost arctiques s’accélère, ce dernier libérant de plus en plus de CO2, de méthane (puissant gaz à effet de serre), de mercure… Si rien n’est fait, de nombreux virus et bactéries inconnus vont bientôt également se retrouver dans l’atmosphère. Pour avoir une chance de nous en sortir, nous devons non seulement poursuivre, mais accélérer la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de microparticules, surtout issues de la combustion des énergies fossiles. Nous devons impérativement, maintenant, booster le développement des énergies renouvelables et des piles à combustible (hydrogène).

Depuis quelques années, je travaille sur un projet de «turbines-spirale» que j’ai présenté au Congrès Hydro de Porto en octobre passé. Il s’agit d’hydroliennes produisant de l’électricité dans les fleuves, les rivières et en mer à partir d’un courant de 1 m/s (des turbines du même type peuvent aussi fonctionner avec le vent). Grand potentiel dans le monde. Pas de barrage nécessaire: impact minime sur la biodiversité. Je pourrai bientôt publier, enfin, les résultats d’une optimisation numérique (effectuée par un professeur spécialisé) sur ma page Facebook «turbine hélicoïdale».

Principale innovation: deux groupes d’aubes (certaines en forme de spirale) tournent en sens opposé. La perte d’énergie due au couple généré par tout moteur, réacteur ou turbine classique (tournant dans un seul sens), est éliminée.

L’humanité est en grand danger. Positivons! On va s’en tirer!

Yvan Perrenoud