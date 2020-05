Economie domestique et Covid-19

Versoix, 3 mai

Je suis scandalisée et révoltée par l’attitude de certains Genevois qui emploient des femmes de ménage, souvent sans payer leurs charges sociales et qui, pandémie oblige, leur ont demandé de ne plus venir.

Certaines de ces personnes se retrouvent donc sans salaire car bien entendu leurs employeurs n’ont pas jugé leur devoir quoi que ce soit. Mais dans quel monde vit-on?

L’exemple de la personne qui se charge des tâches ménagères chez moi est édifiant. Elle m’a avoué qu’aucune des personnes qui l’employaient, lui demandant de ne plus venir, ne lui avait assuré son salaire pendant plusieurs semaines. Elle n’a pas pu payer son loyer du mois d’avril, privilégiant l’achat de nourriture.

Chez moi, elle n’est pas venue pendant cinq semaines. C’était sur ma demande et préférable pour la sécurité de tous. Mais je l’ai payée intégralement avec la déclaration habituelle de ses charges sociales.

Cela me paraissait parfaitement normal. Mais visiblement ce n’est pas le cas de tout le monde.

Cette main-d’œuvre précaire qu’on emploie à sa guise et qu’on jette en ce temps de pandémie, c’est entre autres celle qui se retrouve le samedi aux Vernets à la Caravane de solidarité pour obtenir une aide alimentaire. Et à voir la longueur des files d’attente, il doit y avoir pas mal d’employeurs qui auront fait des économies!

Savent-ils seulement qu’ils sont tenus de verser intégralement le salaire de leur employée de maison s’ils lui demandent de rester chez elle par peur d’être infectés?

Le pire, c’est que ces personnes vont retourner chez leurs employeurs égoïstes et inconséquents car elles n’ont pas le choix.

Christine Conti Jaquier