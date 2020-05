Covid-19: au Sud, le miracle tourne mal

C’est le monde à l’envers. Pour une fois, le Sud ne se trouve pas sur la ligne de front. Le Nord a pris la place. Europe et États-Unis sont terrassés par la pandémie. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Vieux-Continent recense presque 133'000 morts, l’Amérique du Nord 67'000. Et une possible deuxième vague pourrait mettre à sac les pays riches. Contraste saisissant avec la situation dans des pays du Sud, Afrique ou Inde, qui pourtant semblaient voués à toutes les plaies et démons de la planète. 1600 morts pour 1,3 milliard d’habitants peuplant le continent noir. L’Inde, également 1,3 milliard d’habitants, fait encore mieux: 1000 morts seulement. Pour comparaison, la Suisse vient de passer le cap des 1700 décès pour 8,5 millions d’âmes.

À ce jour, aucune explication scientifiquement fondée ne permet de comprendre cette inversion de la «malédiction». Les populations du Sud seraient moins affectées par le virus car plus jeunes, ce qui constitue un frein à la propagation et à la mortalité par Covid-19. La terrible expérience des ravages de l’Ebola en Afrique, le sras en Asie auraient rendu ces régions très vigilantes, favorisant un confinement anticipé et hautement efficace. D’autres hypothèses, bien plus séditieuses, infectent les réseaux. À ce stade et à défaut d’explications tangibles, il ne reste guère qu’à conclure au miracle.

Autre miracle, dans la même veine: les camps de réfugiés et lieux de regroupement massif de migrants ne sont jusqu’ici que très marginalement touchés. 78 millions de personnes déplacées, requérants d’asile et réfugiés s’entassent un peu partout dans les pays du Sud. Vulnérables à l’extrême, massés sous tente, rationnés en eau dans des conditions sanitaires animales. Le système de santé n’est pas «affaibli», il est inexistant. Et le concept même de distance sociale appartient à une autre planète. «Comment rester à la maison quand on a pas de maison», a inscrit cette réfugiée sur une pancarte. Le Covid-19 dans les camps? «Y penser tient du cauchemar», lâche une responsable d’une HCR. Sans trop d’illusions.

Car le drame est en route. Apparences et chiffres sont trompeurs. En voici les raisons, en vrac. Si chez nous la maladie a conduit au confinement, qui lui-même a ébranlé nos économies, en Inde et en Afrique le confinement en guise de prévention, strict et appliqué à coups de trique, frappe déjà plus fort que sous nos latitudes. Les plus pauvres, privés de leur job de rue, commencent à avoir faim. Là-bas, les États surendettés sont bien incapables d’injecter des centaines de milliards de francs pour stimuler l’économie et compenser les pertes comme cela se pratique dans le Nord. L’Afrique ne possède ni l’argent ni l’organisation nécessaires à une opération de sauvetage. L’ONU réclame des milliers de milliards pour le Sud. Mais ses membres, les plus riches compris, sont trop occupés à se sauver eux-mêmes pour faire de l’aide internationale une priorité stratégique. Enfin, ce qui aurait pu être une bonne nouvelle constitue une réalité funeste: les flux de réfugiés ont tari, mais uniquement parce que les frontières sont fermées. Ceux qui auraient tenté de fuir la violence, l’atteinte aux droits humains, se retrouvent prisonniers de régimes qui souvent ont profité de l’état d’urgence pour serrer le garrot au peuple.

Le coronavirus n’a pas encore déferlé sur le Sud. Mais, on le voit, il tue par procuration. Un nouveau cycle infernal, dévastateur, y compris en vies humaines, s’est déclenché dans les pays les plus pauvres. Un instant, on a cru voir le monde à l’envers mais déjà il s’est remis à l’endroit, plus déséquilibré que jamais.