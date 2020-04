Retraités confinés en permanence

Chêne-Bougeries, 29 avril

On dit que les plus de 65 ans sont les personnes à risque qui devraient rester confinées plus longtemps que les plus jeunes. Cette discrimination met en évidence le fait qu’une fois atteint l’âge de la retraite, on devient une catégorie mise à l’index.

Face au coronavirus, on n’est pas tous égaux. Qui peut être sûr d’y échapper? C’est pourquoi les mesures imposées par nos autorités semblent adéquates et doivent être les mêmes pour tous.

Les conséquences économiques de cette épidémie ne sont pas mesurables, mais elles toucheront bien évidemment les générations actives d’aujourd’hui et de demain.

Notre mode de vie d’avant la pandémie ne pourra pas continuer comme ça. C’est le bon moment

pour que l’on prenne conscience qu’en Suisse, une partie de nos retraités sont confinés en permanence parce que leur rente ne leur permet plus de mener une existence normale.

Comment accepter qu’une fois à la retraite, après avoir travaillé et apporté sa contribution à la prospérité de notre pays, l’on se retrouve du jour au lendemain à devoir se contenter d’une rente AVS en dessous du minimum vital qui ne permet pas de vivre décemment si l’on n’a pas un capital ou un 2e pilier pour la compléter?

Quelle honte, dans un pays qui est capable de débloquer des centaines de milliards en quelques jours pour faire face à cette «guerre» imprévue, d’accepter que l’on ne pense pas aux aînés, mais qu’on les isole encore plus, alors qu’il faudrait enfin prendre conscience qu’ils doivent vivre avec une rente mensuelle AVS maximale de 2370 fr. pour une personne seule et de 3555 fr. pour un couple.

Futurs retraités et génération active d’aujourd’hui, réveillez-vous! Vous serez les prochains confinés lorsque vous toucherez votre rente AVS, même complétée d’un 2e pilier dilapidé par les crises économiques, baisses de rendements, etc. qui ne vous permettra plus de vivre normalement.

C’est le moment de penser à vos aînés et à leurs conditions et de revendiquer une rente AVS digne qui permettra à chacun de pouvoir mener une vie normale et éviter de se retrouver confiné à la retraite.

Roland Viquerat